Le iniziative proseguiranno per tutto il mese di agosto

Le attività settimanali del Festival Naturae, organizzato a Lido di Classe dall’associazione Solaris in collaborazione con decine di realtà locali, giungono tradizionalmente all’apice nell’ultima settimana di luglio: da domani, domenica 23, a domenica 30 va in scena il clou del Festival, anche se poi gli appuntamenti quotidiani proseguono anche per tutto il mese di agosto.

Si parte il 23 sera all’Arena del Sole con “Il carnevale degli animali”, musiche di Saint-Saens, con la Corelli Ensemble.

Nel pomeriggio di lunedì 24, la camminata guidata “In compagnia dei lupi” nella riserva di Lido di Classe, con il colonnello Nobili; martedì 25 alle 6, alla Spiaggia 30, il concerto all’alba “Dal classicismo al popolare” con il Quartetto Wolfer, e di seguito il tradizionale appuntamento con “Puliamo il Lido”. Nel pomeriggio, gita in bicicletta ai capanni da pesca.

Mercoledì 26 si apre con la meditazione in spiaggia (alle 7) e con un’escursione guidata in canoa lungo il Bevano (alle 9); alle 10 le favole per bambini alla Spiaggia 30; nel pomeriggio all’Arena del Sole, alle 18 la chiacchierata “Love my pet” e alle 19 una seduta di Q Gong.

Giovedì 27, all’Arena del Sole i trattamenti olistici (dalle 19) e alle 21 la pedalata guidata “Sui sentieri della luna”.

Venerdì 28 alle 17 un incontro sul tema “Asino a chi?”; alle 21 Eraldo Baldini e Davide Gnola presentano il libro “Pirati e Corsari nel Mare di Romagna” al Circolo Nautico del Savio.

Sabato 28 si apre al mattino con il “Conchigliamo Summer Lab” alle 9.30; in contemporanea, escursione in canoa dalla Bevanella. Alle 17.30, all’Arena del Sole, “Cittadinanza onoraria al lupo”, con Roberto Papetti; alle 21, l’osservazione della volta stellata a cura di ARAR.

Infine, domenica 30, si chiude con il tradizionale concerto alla foce del Bevano alle 17.30 – con Camilla Lopez (voce e percussioni), e Matteo Ramon Arevalos (pianoforte e percussioni) -; e a mezzanotte con l’escursione in notturna sulle acque del Bevano.