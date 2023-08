L’uomo arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Nella mattinata del 10 agosto, durante i servizi mirati di controllo del territorio predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, la presenza di un cittadino italiano molesto ed in stato di elevata alterazione alcolica in un bar del ravennate ha reso necessario l’intervento delle Squadre Volanti. Giunti gli equipaggi, l’uomo proferiva parole ingiuriose e intimidatorie nei confronti delle forze dell’ordine, nonché tentava di minacciarli con una bottiglia di vetro, spiega la Questura. Lo stesso continuava ad assumere un atteggiamento ostile e non collaborativo, sino a procurare una lieve lesione all’operatore della pattuglia. Il soggetto, resosi protagonista dei reati lui ascritti, veniva tratto in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ed in seguito tradotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza tenutasi venerdì mattina, ove l’Autorità Giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.