L’Ente specifica che già ora non è possibile costruire. Il dibattito

Prosegue il dibattito in seguito alla vendita, a marzo 2023, di quasi 500 ettari dell’area dell’Ortazzo e Ortazzino, in prossimità della foce Bevano, ad una società immobiliare, da privato a privato. Diversi cittadini, forze politiche e associazioni ambientaliste continuano infatti a chiedere a gran voce risposte concrete, mentre dalle istituzioni arrivano rassicurazioni. Nei giorni scorsi è intervenuta anche Italia Nostra, chiedendo tra l’altro che gli Enti rendano pubblico, “in modo integrale, l’atto di compravendita”. Inoltre, rileva ancora Italia Nostra, nonostante gli Enti parlino “di aree intoccabili e non edificabili”, “non tutta l’area è sottoposta allo stesso tipo di tutela. Per una parte di circa 80 ettari la tutela è più lieve (zona ‘C’), e questo potrebbe essere già sufficiente, magari con qualche presunta fruizione od utilizzo ‘green’, a rendere remunerativo l’investimento. Anziché affrettarsi a rassicurare, si affrettino invece a sottoporre anche quest’area al grado più forte di tutela, con un provvedimento ufficiale ed immediato. Risulta infatti che l’area abbia nel frattempo sviluppato tutte le caratteristiche per essere classificata almeno in zona ‘B’, e al tal proposito basta guardare la ‘carta degli habitat’ sul sito della Regione, dove anche per la zona ‘C’ vengono evidenziati habitat costieri ormai rarissimi e presenti in pochissime zone d’Italia”.

Le precisazioni

Più in generale, la polemica era montata in relazione ai timori che su parte dell’area si potesse costruire. Dal canto suo l’Ente Parco del Delta del Po ha rilasciato alcune precisazioni tramite un post su Facebook, sul tema della “compravendita dell’area dell’Ortazzo-Ortazzino area ravennate in prossimità della foce del Torrente Bevano”.

“Non corrisponde al vero – viene specificato – che l’Ente Parco non abbia manifestato ufficialmente la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, poiché, nonostante le difficoltà incontrate a comunicare con il liquidatore fallimentare che seguiva la compravendita, tale volontà è stata formalizzata in data 09/11/2022. Peraltro, l’Ente Parco sta valutando l’opportunità di procedere alla verifica della regolarità procedimentale della compravendita stessa, alla luce del dispositivo dell’art. 15, comma 6 della legge 394/91.

Non corrisponde al vero che l’Ente Parco abbia richiesto un finanziamento al Comune di Ravenna o alla Provincia di Ravenna, poiché tale richiesta è stata formalizzata esclusivamente alla Regione Emilia-Romagna, in data 25/10/2022.

Non corrisponde al vero che il Comune di Ravenna o la Regione Emilia-Romagna avrebbero potuto acquistare l’area in sostituzione dell’Ente Parco, poiché il diritto di prelazione stabilito dalla citata legge 394/91 è ad esclusivo vantaggio dell’Ente Parco.

Non corrisponde al vero, in particolare, che nell’area sia possibile effettuare edificazioni o altro genere di interventi o attività, poiché l’area è rigorosamente protetta come Zona Ramsar, ZSC/ZPS della rete Natura 2000, bene paesaggistico e parco regionale. In particolare, le norme del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po per l’area in oggetto prevedono vincoli rigorosi. Una porzione di circa 71 ettari è in zona A di tutela integrale (l’unica di tutto il Parco del Delta) in cui non è nemmeno consentito l’accesso. Un’ampia zona B di tutela generale interessa circa 340 ettari, in cui le uniche attività consentite sono quelle finalizzate alla conservazione della natura. Una zona C di tutela ambientale tutela i restanti circa 72 ettari, in cui, oltre alle attività di conservazione della natura, è consentita la fruizione dei vialetti (residui del tentativo, poi bloccato, di lottizzazione degli anni ’70) per attività del tempo libero senza l’utilizzo di veicoli a motore e purché non arrechino disturbo alla fauna presente.

Peraltro, sul mantenimento di questi vincoli è intervenuto nei giorni scorsi il Sindaco di Ravenna de Pascale, con parole molto chiare sulla ferma volontà di tutti gli Enti pubblici di mantenere intatto questo habitat e tutti i vincoli attualmente presenti”, conclude l’Ente Parco.

“Grande valore ambientale”

Conferma la Regione Emilia-Romagna: “Nessun rischio di arretramento sul fronte della tutela di un territorio di grande valore ambientale, nel cuore del Parco del Delta del Po. Per essere chiari, nessuno può fare nulla in quelle aree che possa essere in contrasto con la tutela dell’ambiente. Nel senso più ampio dell’espressione e a prescindere dalla proprietà dei terreni”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alla Programmazione territoriale e parchi Barbara Lori sono intervenuti sulla vicenda legata alla compravendita – da privato a privato – di una porzione dell’area di Ortazzo e Ortazzino, a Lido di Classe nel ravennate, nell’ambito del Parco del Delta del Po.

“Nei Parchi e nelle aree protette ci sono da sempre territori di proprietà privata- sottolineano il presidente Bonaccini e l’assessore Lori- Ma questo non è rilevante, se si teme che in quelle aree si possa fare o costruire qualcosa. Semplicemente, non si può. Perché ci sono vincoli, anche edificatori, molto rigorosi”.

Acquisto da parte del Parco

“La Regione farà la propria parte”. È quanto afferma poi Barbara Lori, assessora regionale alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi, a proposito dell’ipotesi di acquisto dell’area dell’Ortazzo, nel Parco del Delta del Po, da parte dell’Ente stesso. L’unico che, per legge, può farlo, commenta la Regione.

“Al di là di quello che abbiamo già ribadito più volte- spiega Lori- e cioè che quell’area mai potrà avere usi diversi da quello di essere patrimonio naturale inviolabile, colgo l’invito espresso dal sindaco di Ravenna De Pascale ad essere impegnati, assieme a tutti i Comuni coinvolti, per sostenere concretamente l’Ente Parco nell’acquisto dell’area”.

“Stiamo parlando di un’area il cui valore naturalistico è straordinario- osserva l’assessora Lori- per cui la prospettiva che diventi di proprietà pubblica è certamente un valore aggiunto, anche se non corre alcun genere di rischi di tipo speculativo.”

“Confermo quindi la nostra disponibilità- chiude Lori- a partecipare ad un tavolo di lavoro per discutere tempi e modi dell’operazione, assieme ai Comuni e all’Ente Parco”.

Il dibattito il Consiglio comunale

La questione è stata anche oggetto di un ordine del giorno della maggioranza in cui si legge anche “l’Ente Parco ha manifestato ufficialmente la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione (derivante Dl. dispositivo dell’art.15, co 6 della legge 394/91) in data 09/11/2022” e che “(citando le dichiarazioni dell’Ente Parco) sono state esposte delle difficoltà a comunicare con il liquidatore fallimentare il quale seguiva la compravendita. L’Ente ha richiesto anche un finanziamento alla Regione Emilia-Romagna, in data 25/10/2022”, ma che “il Comune di Ravenna o la Regione Emilia-Romagna non avrebbero potuto acquistare l’area in sostituzione dell’Ente Parco, poiché il diritto di prelazione stabilito dalla citata legge n.394/91 è ad esclusivo vantaggio dell’Ente Parco” perciò Daniele Perini, Capogruppo “Gruppo Lista de Pascale Sindaco”; Giancarlo Schiano, Capogruppo Movimento 5 Stelle; Marco Montanari, Capogruppo PD; Chiara Francesconi, Capogruppo Gruppo Misto; Francesca Impellizzer,i Capogruppo Ravenna Coraggiosa e Andrea Vasi, Capogruppo PRI chiedono a sindaco e giunta di:

1. “collaborare (con le proprie risorse, disponibilità e conoscenza) con l’Ente Parco del Delta del Po onde chiarire i motivi della non applicata condizione del diritto di prelazione manifestata in forma scritta il 09/11/2022 e ad attenzionare la tematica;

2. attivarsi per cercare soluzioni condivise con la Regione e l’Ente Parco affinchè l’area possa ancora entrare a far parte del patrimonio pubblico, data la posizione naturalistica e strategica nella nostra Provincia;

3. tutelare, anzi a rafforzare, i vincoli presenti allo scopo di evitare possibili manovre speculative, affrontando con decisione questa nuova ‘battaglia per la biodiversità’”.

“Tutto in mano pubblica”

Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna), in seguito ai chiarimenti pubblicati dall’Ente Parco del Delta del Po, suggerisce di “Rimuovere eventualmente alcune possibili ambiguità d’interpretazione, per esempio facendo confluire l’area C nell’area B”.

“Punto fondamentale – prosegue Ancisi – è però che i 483 ettari dell’Ortazzo Ortazzino non devono rimanere in mani private per scopo di lucro”.

“L’Ortazzo Ortazzino – continua – deve tornare tutto in mano pubblica appropriata. Orienta in questa direzione l’impegno appena espresso dal Parco del Delta: ‘procedere alla verifica della regolarità procedimentale della compravendita stessa’. Viene in soccorso al riguardo la legge nazionale sulle aree naturali protette, che all’art. 15 afferma: ‘L’Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l’indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l’Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell’atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo’. Dunque, si intravvede un percorso da esplorare perché il Parco possa ancora esercitare il diritto di riscatto ed entrare in possesso dell’Ortazzo Ortazzino. È dunque lecito chiedergli fin d’ora di far conoscere pubblicamente l’atto, tuttora misterioso, della vendita effettuata al privato immobiliarista, che il Parco ha il diritto di ottenere. Si potrà così rispondere anche all’assessore all’urbanistica del Comune di Ravenna che domenica scorsa ha detto: ‘Quella è un’area a vari livelli di tutela naturalistica e non è permesso lottizzare e costruire. È chiaro che andrò a fondo alla cosa. Non capisco come nel contratto di compravendita possano comparire affermazioni relative all’edificazione di terreni in quell’area del Parco del Delta del Po ‘, affermazione che aveva giustamente fatto scalpore”.