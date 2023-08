L’intervento di Francesca Siboni, presidente del Comitato dei residenti nella zona del “Montessori”. “Antenna telefonia, il Comune non aveva alcun obbligo di concedere l’area”

Francesca Siboni, Presidente del Comitato spontaneo Parco Montessori, interviene con una nota sul tema. “L’area sulla quale è stata installata l’antenna fa parte di un parco pubblico che costituisce un polmone verde inserito in una zona densamente abitata nella quale è situata anche una scuola primaria”, rileva. “Una zona in cui sono presenti altre due scuole per l’infanzia. Il parco da tempo ha rappresentato una importante presenza naturalistica riconosciuta dal RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), che qualifica l’area, compresa la superficie occupata dall’antenna, come Rete Ecologica Secondaria, ossia come parte di un più ampio sistema del verde urbano, che lo strumento urbanistico intende valorizzare preservandola da ogni ulteriore attività edificatoria. Non è pertanto un caso che si sia sviluppato, in modo autonomo e immediato, un Comitato di persone residenti nell’area all’inizio che si è poi esteso a tutta l’area ravennate come espressione di una volontà popolare dei cittadini di preservare gli spazi verdi e la fruibilità delle zone urbanistiche. Tutto questo non a parole, ma nelle scelte quotidiane e nei percorsi quotidiani, che i cittadini attuano. Il Comitato è espressione volontaria e consapevole di quanto sia importante difendere, nei fatti, quanto a volte solo a parole viene detto di valorizzare: ecologia, ambiente, qualitàdella vita e rispetto dei bisogni, che i cittadini esprimono”.

“Non si comprende, allora, la decisione del Comune di concedere tale area a Wind per l’installazione di un’antenna di 35 metri di altezza con annessi impianti, a pochi metri dalle abitazioni, scelta che collide in modo plateale con le finalità di tutela, che la stessa amministrazione aveva posto come obiettivo nel proprio strumento urbanistico. Il quartiere è già ampiamente sede di installazioni di questa natura e vi sono delle aree che meno incidono sulla ecologia del quartiere e sull’uso degli spazi stessi. Il punto dove hanno concesso l’area per l’antenna era sede di giochi spontanei di gruppi di bambini, che autonomamente sceglievano il Parco per giocare a calcio o tennis.

Il fatto che la legge qualifichi gli impianti per telefonia mobile come opere di pubblica utilità non comporta affatto l’obbligo e il vincolo per i Comuni di concedere ai gestori le aree di pubblica utilità di cui essi facciano richiesta per l’installazione di tali impianti.

Il Comune di Ravenna non aveva quindi alcun obbligo di concedere a Wind l’area pubblica di via Lanzoni sottraendola alla sua originaria destinazione a verde pubblico”.

Secondo il Comitato, le dichiarazioni dell’Ass. Gallonetto, “secondo il quale tale obbligo sarebbe stato accertato dal TAR per l’Emilia Romagna nella sentenza n. 145 del 2022, emessa in un contenzioso tra la stessa Wind ed il Comune di Ravenna, trovano immediata e palese smentita nella lettura di quella sentenza la quale si occupava esclusivamente del canone concessorio preteso dal Comune per la concessione (a quell’epoca tra l’altro neppure rilasciata) dell’area pubblica di via Lanzoni, e non già dell’obbligo da parte del Comune di rilasciare a Wind la concessione per quel sito, tema assolutamente estraneo a quel giudizio”.

Come affermato nella nota, “il richiamo a quella sentenza” appare come un “alibi” “per giustificare una decisione, quella di concedere l’area, “tutt’altro che obbligata e frutto invece di una scelta amministrativa inspiegabile e apparsa priva di giustificazione quantomeno al circa migliaio di cittadini, che hanno manifestato dissenso sottoscrivendo una petizione rivolta al Sindaco.

Il comitato lo precisa in quanto evidenzia l’emergere di una grave criticità nelle modalità di concessione e autorizzazione, che inficiano la legittimità e la correttezza di una scelta eticamente ed esteticamente inaccettabile”. Il riferimento, rileva ancora il comitato, è al fatto che l’autorizzazione sia stata rilasciata “senza preventiva autorizzazione o parere positivo della Giunta”. Ciò “rappresenta una palese violazione delle procedure da seguire per questo tipo di delibere. Tale intervento della Giunta era necessario in quanto si trattava di sottrarre l’area comunale alla sua originaria destinazione a verde pubblico mediante la realizzazione su di essa di un nuovo impianto di telecomunicazione, particolarmente impattante data anche (oltre che come fonte di rischio per la salute in via precauzionale), le dimensioni dell’opera e la posizione a ridosso di residenze ed in prossimità di una scuola. Un precedente dunque assai ‘pericoloso’ per l’intera cittadinanza e non solo per quella parte (peraltro numericamente ragguardevole), che ha avuto la sventura di incappare in una vicenda dagli aspetti a dir poco oscuri ed inspiegabili.

Si precisa che il Comitato è nato spontaneamente e si riconosce estraneo alle organizzazioni partitiche. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i numerosi cittadini che si dimostrano nei fatti e non solo a parole coinvolti in questa iniziativa civile”.