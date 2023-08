Intervento di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) sulla “zona C”. La replica del sindaco

La polemica sulla vicenda dell’Ortazzo e Ortazzino continua con un’accusa – a cui ha fatto seguito la netta replica del sindaco di Ravenna – da parte del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi a vari enti preposti. Il consigliere stigmatizza “manovre” che, rileva ancora Ancisi, troverebbero la prova nella “nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2021 dell’Immobiliare Lido di Classe Srl”.

Il consigliere di Lista per Ravenna cita la nota integrativa al bilancio, in cui emerge che la società (“a seguito delle osservazioni presentate nell’agosto 2006”, è specificato nel documento) ha chiesto alla Provincia di Ravenna di far ritornare “alla classificazione di ‘pre-parco’” l’area agricola “eliminando la conformazione preposta in zona ‘C’ di ‘protezione ambientale’”. Nel documento si legge anche che la proposta di accordo di programma è “in corso di esame da parte delle amministrazioni preposte”.

“Le ‘amministrazioni preposte’ – sottolinea Ancisi – presso cui è ‘in corso di esame’ la proposta di ‘accordo di programma’ per spostare 72 ettari di Ortazzo e Ortazzino da zona C a zona Preparco, sono indiscutibilmente, oltre alla Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna, L’Ente Parco del Delta e la Regione, proprietaria del Parco” spiega Ancisi, che prosegue evidenziando che “nelle zone Preparco, esterne al Parco, anche se sottoposte ad azioni prescrittive e di vigilanza dell’Ente Parco, sono ammissibili, a determinate condizioni e salvo esplicite limitazioni su singole loro parti, ‘la costruzione di nuove opere edilizie, l’ampliamento di costruzioni esistenti e l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio’, ‘la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti’, ‘l’asfaltatura delle strade bianche”, “l’allestimento di attendamenti o campeggi’, le attività di caccia, ecc”.

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, risponde sulla stampa alle accuse, rilevando che la richiesta “come si evince dal testo che viene presentato come prova”, “è stata rigettata dalla Provincia perché a tutto il 2021 nulla di quello che il privato auspicava è andato a buon fine”. De Pascale sottolinea che da quando è diventato Sindaco e Presidente della Provincia “non c’è stata alcuna interlocuzione”, né “con l’Immobiliare Lido di Classe Srl né con il liquidatore al fine di cambiare i vincoli ambientali e paesaggisti posti sull’area. Gli unici contatti con il liquidatore ci furono fra il 2018 e il 2019 in cui facemmo un tentativo per acquisire l’area”, spiega tra l’altro il sindaco, ribadendo il sostegno all’Ente Parco nel caso si creassero i presupposti per acquisire l’area. Ed evidenziando che all’Ortazzo e all’Ortazzino non verranno mai permesse operazioni edilizie.