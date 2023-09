San Pier Damiano e Santi Simone e Giuda: eventi dal 20 settembre al 1° ottobre

Si svolgerà dal 20 settembre al 1° ottobre, nelle Parrocchie di San Pier Damiano, in Via Capodistria 7, e dei Santi Simone e Giuda, in via Antica Milizia n. 54 a Ravenna, “L’unione fa la Festa!”, un originale mix di settima sagra salesiana e di festa di San Pier Damiano. La cancellazione della festa di maggio, dovuta all’alluvione, ha fatto cogliere l’occasione per organizzare una festa “unica” per le due Parrocchie.

L’evento è legato in particolare al duecentesimo anniversario del sogno compiuto a nove anni da Giovanni Bosco, che si celebrerà nel 2024: “200 anni dal sogno dei nove anni – sulla strada dei sogni”. Papa Francesco si rivolse nel 2018 ai giovani indicando i sogni come una responsabilità da assumere con coraggio e invitandoli a fare “sogni grandi”, in grado di essere fecondi, seminare gioia e pace ed essere condivisi.

La Festa. Si inizia mercoledì 20 settembre a San Pier Damiano con il torneo di calcio a 5 “Monellito” dalle 15 alle 18, la pesca e alle 18 la presentazione del libro “Padre Contardo. L’allegria cristiana”, la storia del padre francescano che è entrato a San Pier Damiano nel 1995 come Padre guardiano e dal 2003 al 2009 è stato Parroco. A San Pier Damiano dal 21 al 23 settembre, alle 20,30, si svolge il concorso canoro per bambini “Cavallino d’oro” (edizione n. 54).

San Pier Damiano

Il 24 settembre la festa prosegue a San Simone e Giuda. Qui i momenti forti, spiegano gli organizzatori, sono la Cena con delitto di domenica 24 alle ore 20 (prenotazione obbligatoria entro il 20 settembre), il torneo di burraco del 27 settembre alle ore 20,30, lo spettacolo musicale “Tra la Bibbia e il rock” del 28 settembre alle 20,45.

La serata di venerdì 29 settembre si apre alle 18.00 con la musica dell’ Orchestra di Valbonella, esibizione di 120 giovani musicisti che hanno partecipato alla settimana di Valbonella (Santa Sofia).

Venerdì 29 settembre alle 21 nel Salone Boicelli c’è la Festa GMG di Lisbona “Party di ritrovo e condivisione”, a cui partecipano il Vescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni ed i 200 ragazzi che sono stati a Lisbona in agosto alla Giornata mondiale della gioventù.

Si prosegue con il “SANSI’S Got Talent” di sabato 30 settembre alle 21. Chi ha un’abilità è invitato a farsi avanti: si può cantare, recitare, imitare, ecc…. Non ci sono limiti alla creatività dei partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino al 24 settembre. Informazioni su https://www.facebook.com/SansisGotTalent/

Domenica 1 ottobre dalle 14,30 inizia un pomeriggio di attività per bambini (mercatino, gincana, tappeti elastici, letture animate…). Per gli adulti a partire dalle 14,30 saranno presenti stand di tante associazioni “amiche” della sagra salesiana (Cuore e territorio, AIDO, Pubblica Assistenza, Protezione civile, IOR). Non mancheranno le tombole con ricchi premi.

Gli stand gastronomici saranno aperti a cena dal 28 settembre al 1 ottobre e nella domenica 1 ottobre anche a pranzo.

Il programma completo è consultabile su Facebook alle pagine

https://www.facebook.com/parrocchiasanpierdamiano

https://www.facebook.com/sagrasalesianaravenna.

Per informazioni: 0544 422025 – 0544 470345