Promossi nel quartiere da CittAttiva in collaborazione con varie realtà, dal 23 settembre al 1° ottobre. Il programma

Farini Social Week, giunta alla sua 7ª edizione, è una rassegna che ospita animazioni ed eventi organizzati dal 23 settembre al 1° ottobre 2023 da CittAttiva, in collaborazione con le realtà del quartiere Farini di Ravenna e la rete di associazioni con cui collabora.

In programma ci sono attività per bambini e famiglie (burattini, laboratori, pedalata con letture), incontri nei luoghi del quartiere, iniziative culturali, evidenzia il Comune.

“Farini Social Week nasce per valorizzare il quartiere, farlo conoscere meglio e stimolare la conoscenza reciproca tra le persone – afferma l’assessore alla Partecipazione Igor Gallonetto –. L’obiettivo è di animare il quartiere, che si estende dalla Rocca Brancaleone ai Giardini Pubblici, da via Diaz a viale Pallavicini, e che nel tempo, proprio grazie a questa e ad altre iniziative, è diventato un luogo partecipato, anzi, direi quello più partecipato della città. Desidero ringraziare Villaggio Globale che gestisce CittAttiva con cui collaboriamo da molti anni. Insieme siamo riusciti a presidiare questo territorio attraverso l’attività di mediazione e coinvolgimento dei residenti e non solo. Un impegno costante attraverso il qualche siamo riusciti a coinvolgere operatori, esercenti, enti e associazioni che insistono in questo quartiere. Ne è nato un vero e proprio movimento positivo fatto dell’organizzazione di diverse iniziative lungo tutto l’arco dell’anno di cui la Farini Social Week rappresenta un momento molto importante”.

Durante la settimana della Farini Social Week, oltre al programma di eventi, CittAttiva accompagnerà 10 classi di 1a Ragioneria alla scoperta del quartiere per far sì che ne conoscano la storia e le opportunità che la zona offre loro, invitandoli ad indicare quali sono secondo il loro giovane punto di vista gli aspetti da migliorare.

Nel programma sono inserite anche due iniziative parallele (Festa Medievale e Festa del diritto al gioco), con le quali CittAttiva collabora attivamente da anni, organizzate rispettivamente da Amata Brancaleone e da Lucertola Ludens.

La partecipazione agli eventi è gratuita e di libero accesso, salvo alcuni appuntamenti a cui è necessario prenotarsi.

Il programma

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟮𝟯 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬 – Pallavicini 22 Art Gallery, via Pallavicini 22

𝗜𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 degli artisti finalisti della Iª edizione del concorso

Contemporaneamente SAPORI e ARTE. Curatori: Claudia Agrioli, Luca Maggio, Roberto Pagnani.

La mostra è visitabile fino all’1 ottobre, ore 16-19

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟮𝟰 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱:𝟯𝟬-𝟭𝟴:𝟯𝟬 – Parco Mani Fiorite

𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗚𝗶𝗼𝗰𝗼: attività ludiche e laboratori. Possibilità di scambiare giochi e libri per

bambini e bambine alla Fiera del Baratto

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳 – ritrovo a CittAttiva, via Carducci 16

𝗦𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘀𝗲, 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗺𝗼𝗿𝗳𝗼𝘀𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗲: passeggiata nel quartiere con l’architetto Gioia

Gattamorta

𝗟𝗨𝗡𝗘𝗗𝗜’ 𝟮𝟱 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲-𝟭𝟴 – Giardini Speyer

Punto informativo sulla 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗯𝗶𝗰𝗶 a cura di FIAB Ravenna

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳 – Libreria Dante di Longo, via Diaz 39

𝗣𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗺𝗼: pedalata a tappe con letture animate per bambini a cura dei volontari Nati per

Leggere – Biblioteca Classense

𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲 animazione per i piccoli ciclo-lettori di Pedaleggiamo a cura di FIAB Ravenna

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗟𝗘𝗗𝗜’ 𝟮𝟳 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯 – Giardino Amadesi, via San Giovanni Bosco

𝗟𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘆𝗼𝗴𝗮 con Elisa Billini

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴 – CittAttiva, via Carducci 16

𝗜𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 realizzato dai ragazzi “Magliette gialle” di Lavori in Comune

𝗚𝗜𝗢𝗩𝗘𝗗𝗜’ 𝟮𝟴 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵 – CittAttiva, via Carducci 16

𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗯𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮: realizziamo insieme i festoni per i vostri eventi ecologici con

Stoviglioteca Ravenna. Conclusione con pizzata per i partecipanti. Per adulti e bambini (+5 anni).

Iscrizione gratuita e obbligatoria: stoviglioteca@comune.ra.it

𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜’ 𝟮𝟵 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

ore 21 – Planetario di Ravenna, Giardini Pubblici

𝗜 𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗲 𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝘂𝗻𝗮: Superluna, Blue Moon, Luna Rossa, Pink Moon… Cerchiamo di fare il

punto! Conferenza con ingresso a offerta libera a cura di ARAR Aps.

Gradita la prenotazione allo 054462534

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝟯𝟬 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

ore 10-19 – Rocca Brancaleone La Rocca Brancaleone al tempo delle antiche relazioni tra Venezia e Ravenna: rievocazione storica medievale a cura dell’associazione L’Amata Brancaleone

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲 – Giardini Speyer

𝗠𝗮𝘇𝗮𝗽𝗲𝗴𝘂𝗹 𝗶𝗻𝗻𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 spettacolo di burattini a cura di Massimiliano Venturi I Teatri del Delta

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳 – Giardini Speyer

𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼: laboratorio interculturale per bambini a cura di AFS Intercultura Ravenna

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟭 𝗢𝗧𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘

ore 10-19 – Rocca Brancaleone La Rocca Brancaleone al tempo delle antiche relazioni tra Venezia e Ravenna: rievocazione storica medievale a cura dell’associazione L’Amata Brancaleone

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲-𝟭𝟵 – Pallavicini 22 Art Gallery, via Pallavicini 22

𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 della mostra Contemporaneamente SAPORI e ARTE

CittAttiva è il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna, assessorato alla Partecipazione e svolge attività tutto l’anno di animazione sociale nel quartiere di viale Farini e dintorni, coinvolgendo in maniera partecipativa cittadini, associazioni e gruppi informali. CittAttiva, inoltre, promuove e supporta azioni di cura del territorio e degli spazi pubblici nell’intero territorio comunale, con azioni di cittadinanza attiva e patti di collaborazione tra cittadini e il Comune di Ravenna.

Per informazioni: cittattiva@comune.ra.it

Facebook: CittAttiva Ravenna

Instagram: cittattivaravenna