La vittima è un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni è stato ucciso questa notte in un appartamento in via Cura. Secondo i primi riscontri, il fatto sarebbe avvenuto nel corso di una lite, iniziata altrove, presumibilmente per futili motivi. La vittima sarebbe stata colpita da un coltello. La Polizia di Stato ha già individuato un 62enne, sospettato del delitto.