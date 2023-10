Mostre, musica, conversazioni e laboratori

Sabato 14 ottobre torna l’appuntamento con la Notte d’Oro, che prevede mostre, spettacoli, aperture serali dei monumenti e tanti appuntamenti.

Come lo scorso anno, anche questa volta la manifestazione incrocia l’inaugurazione della VIII edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, in programma dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024.

Di seguito gli appuntamenti proposti dalla Fondazione RavennAntica.

Laboratorio per bambini

Come di consueto spazio ai più piccoli con il primo appuntamento della rassegna RavennAntica for Kids – Sull’onda della storia: dal mosaico antico a quello contemporaneo, per bambini da 5 ad 11 anni.

Alle ore 15.30, presso il Museo Tamo Mosaico (ingresso da via Rondinelli 6, Ravenna) Riflessi d’oro e giochi di tessere, laboratorio di mosaico a cura della sezione didattica di RavennAntica.

Info e prenotazioni: tel. 0544 473717 – Prenotazione obbligatoria

Costo: € 9 a bambino – accompagnatori gratuito

Durata attività: 1h e 30’

Conversazioni e musica

Sabato 14 ottobre, in occasione della Notte d’Oro, la Domus dei Tappeti di Pietra (via Gian Battista Barbiani, 16) è aperta con orario continuato dalle 10 alle 22.30 (biglietto ridotto dalle ore 18.30).

Nell’occasione è previsto un appuntamento straordinario dellarassegna Quelle cose belle. Mosaici, melodie e memoriecon il gradito ritorno di Ilaria Cerioli che, insieme a Luciano Ferretti, propone la conversazione“Ravenna horror story: l’eccidio dei Diedi” relativa ad una tragica vicenda rinascimentale.

Nel 1570, due delle più potenti famiglie ravennati, ovvero i Da Polenta e i Rasponi furono al centro di una delle più efferate stragi che la storia cittadina ricordi.

A seguire, alle ore 21.30, concerto per violoncello ambientato nei suggestivi spazi espositivi: il coinvolgente duo composto da Hao Long Chen e Leo Maiolani proporrà il repertorio dalle suite di J. S. Bach.

Il concerto, a cura del Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna in una edizione in collaborazione con Amici di Viale Baracca, è incluso nel biglietto d’ingresso alla Domus (€ 5).

Presso la Domus dei Tappeti di Pietra sono inoltre previste installazioni e mostre realizzate nell’ambito della VIII edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna.

Per scoprire il programma completo della Notte d’Oro: https://www.turismo.ra.it/eventi/altri-eventi/notte-oro-ravenna