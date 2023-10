Domande fino alle 13 del 21 ottobre

Corso per volontari “Nati per Leggere”, a cura dell’Istituzione Biblioteca Classense: domanda di partecipazione entro le 13 del 21 ottobre

L’Istituzione Biblioteca Classense ha attivato per l’anno 2023 un nuovo corso di base rivolto alla formazione di volontari “Nati per leggere”. Per inviare la propria domanda di partecipazione è necessario compilare il form di preiscrizione https://tinyurl.com/22skb6n9 entro le ore 13 del 21 ottobre. Nella giornata di giovedì 26 ottobre verrà comunicato via email il giorno e l’orario per il colloquio di selezione (la data non è modificabile). Gli ammessi al corso riceveranno comunicazione via email venerdì 24 novembre.

I volontari Nati per leggere sono persone che decidono di dedicare il proprio tempo alla promozione della lettura in famiglia, affinché possa diventare una buona pratica condivisa e abituale per chi si prende cura dei bambini, fin dalla loro nascita. Si impegnano in un programma dal grande impatto educativo e sociale e rappresentano Nati per leggere come programma di comunità, divenendone ambasciatori e collaboratori. Saranno ammessi al corso, previo colloquio, al massimo 30 partecipanti in possesso del requisito obbligatorio della residenza nel Comune di Ravenna, con diritto di precedenza per chi risiede o ha domicilio nelle frazioni di: Castiglione di Ravenna, San Pietro in Vincoli, del Mare, Piangipane, Roncalceci, Sant’Alberto e Mezzano.

Il corso è gratuito e sarà diviso in due parti: la prima verrà svolta in formazione a distanza su piattaforma on line e terminerà entro il 14 dicembre; la seconda si svolgerà nella giornata di sabato 16 dicembre, con sessione mattutina dalle 9 alle 13 in Biblioteca Classense, sezione Holden (via Baccarini, 1), e con sessione pomeridiana dalle 14 alle 18 a Casa Vignuzzi (Via San Mama 175). A conclusione del percorso formativo, i partecipanti si dovranno impegnare a svolgere, a titolo di volontariato, azioni di promozione del programma, per non meno di 20 ore complessive entro l’anno successivo alla formazione, nei luoghi e negli orari individuati in accordo con le responsabili del progetto.

Il progetto Nati per leggere promuove un modello di lettura di relazione semplice, riproducibile in famiglia, che pone attenzione nel rendere la lettura un’attività abituale. L’obiettivo è quello di dimostrare ai genitori che leggere è un gesto d’amore, che non richiede nessuna dote particolare se non attenzione e ascolto. I volontari svolgono attività di lettura in diversi luoghi: biblioteche, punti lettura Nati per leggere, sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, punti vaccinali, consultori, nidi e scuole dell’infanzia, postazioni informali all’aperto. Le iniziative sono gratuite, aperte a tutti e prevedono sempre la presenza dei genitori o di adulti che accompagnano i bambini per rinforzare e radicare il messaggio che la lettura è una pratica da condividere in ambito famigliare.

Per informazioni: https://www.classense.ra.it/corsonpl2023/