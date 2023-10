La motovedetta CP 847 ha effettuato il trasbordo. L’uomo è stato poi condotto dall’elicottero del 118 al Bufalini di Cesena

Alle 15.40 del 13 ottobre, a seguito di una richiesta di assistenza medica da parte del Comandante di una nave battente bandiera olandese in navigazione nelle acque antistanti il porto di Ravenna, la motovedetta CP 847, unitamente ai sanitari del 118, ha effettuato il trasbordo di un marittimo di nazionalità croata. L’uomo, spiega in una nota la Guardia Costiera, a seguito di un infortunio occorso cadendo da un’altezza di circa due metri, ha riportato un trauma spinale. Ancora cosciente, il marittimo è stato imbragato e trasbordato sulla motovedetta, con l’ausilio della gru di bordo, per essere successivamente ricondotto in banchina a Ravenna. L’ambulanza lo ha trasportato fino all’elicottero del 118 che lo affidava al Bufalini di Cesena, per le cure del caso.