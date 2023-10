Sabato 28 ottobre incontro con Diego Saglia, docente all’Università di Parma

Sabato 28 ottobre alle 11 il liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna ospiterà Diego Saglia in una conferenza su Lord Byron. Saglia è professore ordinario di letteratura inglese presso l’Università degli Studi di Parma, esperto di Romanticismo britannico, membro del Comitato Scientifico del Museo Lord Byron di Ravenna. L’ Associazione Culturale Italo-Britannica di Ravenna in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno organizzato la conferenza pubblica “Byron e la scrittura del presente” presso l’Aula Magna del Liceo Artistico. Come spiegato in una nota, il grande poeta romantico inglese non solo visse, scrisse e amò nella nostra città ma con spirito patriottico desiderò liberare l’Italia dagli oppressori. La modernità dell’artista sarà analizzata dal professor D. Saglia attraverso letture di poesie, diari e lettere del periodo ravennate del poeta.

“Quando pensiamo a Byron, la prima cosa che ci si offre dinnanzi agli occhi è una presenza fisica, un profilo, un’evocazione istantanea, prepotente. Ancora oggi Byron è considerato un personaggio eclettico, tenebroso ed affascinante, un dandy visionario, un paladino della libertà

dei popoli, un amante degli animali e della natura, un lord inglese che prese le parti degli emarginati.

Chi si nasconde nell’eccentrico idealista? Perché questo romantico è così attuale?”. Questo ed altri interrogativi saranno al centro dell’intervento del Professor Saglia con gli studenti del liceo Artistico Nervi-Severini.

Il liceo Artistico di Ravenna dallo scorso anno scolastico si occupa di temi e immagini legati al poeta inglese attraverso “Byronando” un percorso per le competenze trasversali che si avvale della collaborazione del noto fotoreporter Giampiero Corelli.