La struttura individuata per i 29 migranti è quella del Circolo Canottieri alla Standiana. Poi l’accompagnamento nei vari C.A.S. della provincia

Si è concluso oggi con esito positivo il sopralluogo presso il Circolo Canottieri, Standiana di Savio, dove saranno accolti i 29 naufraghi che sbarcheranno dalla nave Ocean Viking lunedì 30 ottobre (e non più domenica come segnalato precedentemente), alle ore 8, spiega la Prefettura in una comunicazione. Non è stato possibile infatti svolgere le operazioni di sbarco e tutte le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di polizia al Terminal di Porto Corsini per la concomitante presenza di una nave da crociera fino a martedì prossimo.

I migranti resteranno tutti nei centri di accoglienza straordinari della provincia di Ravenna, compresi i minori e saranno trasportati con bus della Croce Rossa dalla banchina di “Fabbrica Vecchia”, luogo dello sbarco, fino al Circolo Canottieri e al termine di tutti i controlli e visite sanitarie saranno accompagnati dai vari gestori nei C.A.S. della provincia, mentre i 9 minori saranno ospitati in una struttura di S. Maria in Fabriago di Lugo data in gestione dalla Prefettura alla Cooperativa il Solco in associazione con la Croce Rossa di Lugo .