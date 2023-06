Al Parco Pubblico di Punta Marina

Gusto e tradizione in un appuntamento da non perdere. È in programma l’1 e il 2 luglio, negli spazi del Parco Pubblica di Punta Marina, lo stand gastronomico dedicato alle Cozze alla “Punta Marinara”.

Le prelibatezze vedranno come protagonista il mitile, sapientemente cucinato con la tipica ricetta. Si tratta di un nuovo evento promosso dalla Pro Loco di Punta Marina Terme, che anche quest’anno organizza numerose attività per turisti e cittadini, contribuendo a rendere il lido sempre più attrattivo, per tutta la famiglia. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Pro Loco.