domenica 7 maggio, dalle ore 14.00, presso l’Area di Riequilibrio Ecologico Villa Romana di Russi

L’agricoltura biologica, priva di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi e fertilizzanti), è il modello agroecologico più avanzato e rispettoso dell’ambiente, alternativo al modello convenzionale intensivo. Questa tipologia di coltura tutela anche la straordinaria biodiversità del suolo, dove vivono innumerevoli forme di vita che contribuiscono a mantenere fertili e in salute i terreni, a mitigare il cambiamento climatico, a immagazzinare e depurare l’acqua, prevenire l’erosione.

Per divulgare lo straordinario valore dell’agricoltura biologica, il WWF Ravenna, in collaborazione con il Comune di Russi e Pro Loco Russi, organizza domenica 7 maggio, una serie di iniziative per coinvolgere le persone in attività d’informazione e sensibilizzazione sui temi dell’agricoltura sostenibile e sue relazioni con la conservazione della natura.

Programma

Ore 14.00

Perché biologico è natura

Ce lo racconta, passeggiando per il frutteto degli antichi pomi, Christian Grassi tecnico per l’agricoltura biologica.

• Piantumazione del “melograno verde di Russi”.

Ore 14.00/18.00

Giocattoli dalla natura e non solo

Attività educative per adulti e bambini a cura di Lucertola Ludens collegate al programma “Aprile/Maggio in gioco” del progetto della Festa del diritto al gioco del Comune di Ravenna.

Ore 14.00/18.00

Il mondo delle api raccontato dall’apicoltore Gabriele Scardovi

Ore 15.30 e ore 17:00

Visita all’area archeologica della Villa Romana a cura dei volontari Pro Loco.

Passeggiata nell’Oasi a cura dei volontari WWF Ravenna.

• Merenda con i prodotti offerti da Naturasì.

I prodotti dell’orto biologico con Coop sociale Ortoinsieme di Russi – Azienda Radisa Santerno Azienda agricola Gianfranco Bartoletti di Russi – Il miele di Gabriele Scardovi di Russi.

Informazioni:

Davide 338 5366172

Riccardo 335 5360152

Luigi 349 8544538