L’incidente sabato poco dopo le 15.30 in via San Mauro

Ancora sangue sulle strade della provincia. A perdere la vita un 44enne della provincia di Ferrara in sella ad una motocicletta Ducati di colore giallo che si è scontrata con un’automobile, una Seat Arona. Secondo una primissima ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna faentina intervenuti sul posto, il motociclista verosimilmente stava viaggiando lungo la provinciale Pilastrino da Castel Bolognese verso Bagnara di Romagna. Da Bagnara proveniva la Seat Arona che stava svoltando alla sua sinistra per immettersi in via San Mauro verso Solarolo. Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il 44enne del ferrarese che ha perso la vita sul colpo. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 intervenuti sul posto con l’elimedica.