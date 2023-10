La nuova possibilità affianca e non sostituisce i moduli cartacei

Per le associazioni del Comune di Conselice è ora possibile presentare domande anche online per la concessione di contributi, patrocini, o per richiedere l’utilizzo di spazi pubblici.

Attraverso la procedura online, gli enti del terzo settore posso fare richiesta di patrocinio, di collaborazione consistente nell’utilizzo di materiale e attrezzature di proprietà comunale e di un contributo straordinario per iniziative svolte sul territorio comunale non previste a inizio anno e non candidate al bando per i contributi ordinari: una procedura questa che negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha attivato in un’ottica di maggiore trasparenza e di più ampio coinvolgimento e sostegno del terzo settore nelle politiche culturali, sociali e sportive.

Inoltre, l’istanza online prevede la possibilità di fare richiesta di utilizzo temporaneo delle sale comunali concedibili, come la sala polivalente di Lavezzola, la sala della consulta di San Patrizio, l’auditorium comunale e il teatro comunale di Conselice (quest’ultimo attualmente non concedibile in quanto ancora non agibile).

La richiesta online non sostituisce quella cartacea, che rimane possibile come opzione alternativa. Per accedere alla richiesta online è necessario essere in possesso dell’identità digitale (Spid).

Sul sito www.comune.conselice.ra.it è disponibile il link per accedere alla procedura (nella sezione Servizi – Cultura e tempo libero) e una guida alla compilazione della domanda.