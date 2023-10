manifestazione indetta dal comitato “Proteggiamo Conselice”

L’assessora ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Veronica Valmori parteciperà alla manifestazione indetta dal comitato “Proteggiamo Conselice” sul ponte di Passogatto, sabato 14 maggio alle 10.30.

“La manutenzione degli argini e degli alvei fluviali è ovviamente in cima alle preoccupazioni dei cittadini – spiega l’assessora-. Come Amministrazione Comunale intendiamo farcene carico e stiamo lavorando per organizzare a breve un incontro delle Consulte delle frazioni interessate dal passaggio dei fiumi con l’Agenzia Regionale della Protezione Civile e della sicurezza territoriale per fare il punto della situazione. Per questo parteciperò a nome dell’Amministrazione Comunale alla manifestazione sul ponte di Passogatto”.