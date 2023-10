In corso l’intervento a cura della Fondazione Specchio dei Tempi

Procedono i lavori di ripristino della scuola dell’infanzia comunale Capucci, danneggiata dall’alluvione, dove è in corso l’intervento a cura della Fondazione Specchio dei Tempi.

In queste settimane, dopo la rimozione del pavimento in legno al di sotto del quale è collocato l’impianto di riscaldamento, è stato posato il nuovo pannello radiante che sostituisce quello danneggiato ed è più moderno e funzionale anche in chiave di sostenibilità energetica. Terminata con il getto del massetto questa fase, nella scuola sono oggi iniziati gli interventi di consolidamento strutturale antisismico finanziati dal Pnrr con 250 mila euro che vanno eseguiti a edificio vuoto e prima di posare il nuovo pavimento. In questo modo l’Amministrazione Comunale utilizza la finestra resa possibile dall’inagibilità della struttura. La Fondazione Specchio dei Tempi si occuperà quindi della posa definitiva del pavimento che rappresenta l’ultimo passaggio prima della riapertura prevista dopo le vacanze di Natale.

“Stiamo rispettando la tabella di marcia per la scuola Capucci e di questo ringraziamo la Fondazione Specchio dei Tempi oltre che l’impegno dei nostri uffici – spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici Veronica Valmori e alla Scuola Luigi Pezzi -. Restituire la scuola rinnovata sarà molto importante per bimbi, famiglie e per il personale. Non solo: anche il centro sociale Il Tondo e la scuola dell’infanzia Fondo Stiliano, che ringraziamo per la disponibilità, torneranno alla loro piena funzionalità”.