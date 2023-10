L’obiettivo è consentire anche ai cittadini che hanno i loro cari in questa zona del cimitero di poter tornare a rendere omaggio ai loro defunti

Prosegue l’igienizzazione della zona seminterrata del cimitero di città dove l’intervento si è rivelato più complesso per la necessità di smontare anche alcuni loculi per far defluire le acque alluvionali. La zona si trova sotto gli uffici e l’intervento sarà concluso nei prossimi giorni e comunque in tempo per le commemorazioni dei defunti. La prossima settimana inizierà anche l’intervento di ripristino dell’ascensore nella zona dell’ampliamento che si dovrebbe concludere nel giro di pochi giorni.

“L’obiettivo è consentire anche ai cittadini che hanno i loro cari in questa zona del cimitero di poter tornare a rendere omaggio ai loro defunti, vorrei ancora ringraziarli perché sappiamo quanto costi questa attesa” spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori.