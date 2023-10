Partecipata della Bassa Romagna, si occupa di formazione per l’inserimento lavorativo

Giovedì 19 ottobre la giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha ricevuto in Rocca Roberto Zoffoli, nuovo direttore della scuola arti e mestieri «Angelo Pescarini» di Ravenna e Faenza.

La scuola Pescarini è una società partecipata dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per lo sviluppo di attività didattiche rivolte alla formazione, all’inserimento lavorativo e all’inclusività.

«Abbiamo circa 2.200 persone che ogni anno passano dalla nostra scuola, su tutto il territorio provinciale – ha evidenziato il direttore Roberto Zoffoli -. Il 92,5% degli iscritti ai nostri corsi nel 2022 ha trovato lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi. Questo grazie alla capacità di intercettare le esigenze del territorio e delle aziende, unito alle capacità degli insegnanti di guidare il percorso. Cerchiamo di dare priorità allo sviluppo di profili professionali che trovino corrispondenza nel mercato. L’occupazione è importante per l’inserimento non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società».

«La collaborazione con la scuola Pescarini ci permette di dare un valore aggiunto alla formazione, al tema delle fragilità e del rapporto con il settore produttivo – ha sottolineato la presidente dell’Unione Eleonora Proni -. Un servizio ai cittadini che permette di allungare lo sguardo verso le esigenze del futuro».

«Il tema delle fragilità è centrale per far crescere il territorio e lavorare sull’integrazione, soprattutto lavorando affinché non siano percorsi fine a sé stessi, ma orientati per produrre risultati di lungo periodo – ha aggiunto il sindaco Luca Piovaccari, referente per le Politiche sociali -. Per strutturare un sistema formativo che produce valore reale e solido è fondamentale la risposta del territorio anche imprenditoriale, così come lavorare sul tema dell’innovazione».