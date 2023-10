Un intervento determinato dalla presenza prolungata di acqua sulla strada

Sono partiti i lavori di somma urgenza in via Cantarana. Un intervento determinato dalla presenza prolungata di acqua sulla strada nei giorni dell’alluvione. In particolare via Cantarana, strada sopraelevata rispetto alla quota di campagna, ha rappresentato una sorta di argine in località Bizzuno.

La strada ha perciò avuto dei cedimenti nel suo fronte meridionale investito dalle acque e per circa km 1,3 tra i civici 7 e 19 e l’intersezione con via Lunga Inferiore.

La strada è oggi sovraccaricata dal traffico viario che si sposta su tragitti alternativi dovuti alla chiusura di via Fiumazzo a causa della rottura del fiume Santerno a Ca’ di Lugo.

Analogamente all’intervento di somma urgenza di via Lunga, anche in questo tratto verrà realizzata una “palancolata” di pali in legno in grado di contenere le spinte e i cedimenti della strada. La stima dell’intervento è di 260mila euro (iva esclusa) già previsti a bilancio.



“È un altro asse viario delle nostre frazioni che necessita di un intervento urgente per garantirne la sicurezza – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori- . In seguito sarà ancora necessario intervenire sulla strada per ripristinarla in modo adeguato e questo doppio livello fa comprendere la complessità dei lavori che ci troviamo a gestire”.