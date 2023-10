Sarà intitolato allo scenografo Gino Pellegrini, fautore delle riqualificazioni di piazzetta Guareschi e piazza della Libertà di stampa

Conselice festeggia San Martino, il patrono cittadino, con appuntamenti venerdì 10 e sabato 11 novembre.

Venerdì 10 novembre alle 20 al circolo Aurora inaugura una mostra dedicata ai beni culturali e artistici della parrocchia di San Martino, con castagnata a seguire.

Alle 20.30 all’auditorium comunale la Pro loco organizza la premiazione del XXIII concorso biennale di poesia romagnola (memorial Edoardo Spada), con intermezzo a cura di Tiziano Gatta e Alberto Martuzzi.

Sabato 11 novembre alle 10 in piazza Foresti ci sarà invece l’anteprima di apertura del nuovo centro civico e la sua intitolazione allo scenografo Gino Pellegrini, fautore della riqualificazione di piazzetta Guareschi e piazza Libertà di stampa.

Nato a Lugo di Vicenza nel 1941, già negli anni 50 all’età di 16 anni, Pellegrini parte per Los Angeles, dove frequenta la facoltà di Architettura all’Ucla e consegue un master degree in Fine Arts alla Los Angeles Art Center School.

Dopo un periodo di lavoro nel campo di disegno pubblicitario e artistico, entra nell’industria del cinema dove lavora come pittore scenico e scenografo. Tra i film più importanti a cui lavora si ricordano 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, Gli uccelli di Alfred Hitchcock, Il pianeta delle scimmie, Tora! Tora! Tora!, La spada nella roccia (come cromatista), nonché in alcune note serie tra cui Bonanza e Star Trek.

Dopo un periodo di intensa attività di circa 15 anni in California, torna in Italia nel 1972 dove continua a lavorare nel campo della scenografia, cinematografia e documentaristica. Rientrato dagli Stati Uniti si stabilisce nel bolognese, dove tra le varie opere che compose di particolare rilevanza rimane la Piazzetta degli inganni, costituita da numerose scene di trompe-l’œil dipinte sui muri delle case prospicienti alla piazza Betlemme, a San Giovanni in Persiceto.

Il progetto del nuovo centro civico (locali ex Coop) è il fulcro della strategia di rigenerazione urbana di Conselice nata dall’idea di dotarsi di un locale aggregativo nel luogo maggiormente significativo e rappresentativo della comunità stessa, piazza Foresti, che si configura come motore del processo di rigenerazione sociale e culturale della comunità di Conselice.

La struttura sarà in grado di ospitare spettacoli teatrali, musicali, mostre, cinema ed eventi culturali restituendo alla cittadinanza quella parte di socialità e offerta culturale che è venuta meno a seguito dell’alluvione e della conseguente inagibilità temporanea del teatro.

Conselice aveva partecipato al bando di rigenerazione urbana 2018 della Regione Emilia-Romagna con un progetto da 1.390.000 euro complessivi, di cui 924mila a valere sui finanziamenti del bando e 466mila di fondi propri comunali: con i fondi si è proceduto all’acquisto dell’immobile, la sua riqualificazione e la ricucitura delle aree esterne con interventi improntati alla sostenibilità ambientale, al miglioramento sismico, alla sicurezza e all’efficienza energetica.

Interverranno per l’occasione la sindaca Paola Pula e l’assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna Mauro Felicori. Seguirà l’inaugurazione della mostra «I mari di Achab» di Gino Pellegrini, un ciclo pittorico dedicato all’opera di Melville come metafora della sfida dell’uomo alla natura, e della mostra fotografica «Effimere finzioni» a cura di Doriana Rambelli, dedicata al manichino.

Per la giornata di sabato dalle 9.30 alle 16.30 rimarrà aperto uno stand gastronomico con mistuchine, raviole, castagnaccio e caldarroste.