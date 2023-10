Tutti i lunedì nella sede di viale Vassura 16/F, per ragazzi dai 9 ai 15 anni

Sono appena iniziati due innovativi corsi per ragazzi al Fablab della Bassa Romagna «Maker station», a Cotignola in viale Vassura 16/F (ex stazione ferroviaria).

Il laboratorio di robotica per ragazzi dai 9 ai 13 anni è in programma il lunedì dalle 16.45 alle 17.45. Si impara a programmare con i robot Alpha 1s, m-Bot e Codey Rocky.

Il laboratorio di elettronica e stampa 3D, per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, è in programma il lunedì dalle 17.50 alle 18.50. Si imparano le basi del disegno, della stampa 3D e dell’elettronica con la scheda Arduino, costruendo una parete interattiva per il Fablab; si realizzano dei prismi esagonali stampati in 3D con led che si illuminano a tempo di musica.

I laboratori, patrocinati dal Comune di Cotignola e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prevedono otto incontri ciascuno. Il costo è di 50 euro (30 euro per i residenti del Comune di Cotignola).

I docenti (volontari) sono Enzo Cortesi ed Etela Manaresi. È possibile iscriversi recandosi al Fablab il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, oppure tramite la mail etmanaresi@gmail.com.Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook «Maker Station – FabLab Bassa Romagna».