Il cordoglio. “Stimato dirigente sportivo, ha segnato una pagina indelebile nella storia dello sport”

“Con profondo dispiacere – dichiara il sindaco Michele de Pascale – apprendo della scomparsa di Giuseppe Brusi, stimato dirigente sportivo divenuto simbolo della pallavolo ravennate e italiana. Impegnato nel volley femminile prima e in quello maschile poi seppe, tra gli anni ’80 e ’90, condurre la pallavolo ravennate, con l’Olimpia Ravenna e Il Messaggero, a livelli straordinari, rendendola fiero emblema del volley italiano nel mondo.

Se ne va un professionista di altissima competenza e professionalità, un uomo autentico, umile e sinceramente appassionato che, con la sua lungimiranza, la sua tenacia ed il suo entusiasmo, ha segnato una pagina indelebile nella storia dello sport della nostra città e del nostro Paese.

Ai suoi familiari, ai suoi cari e a tutto il volley ravennate che lo piange, giungano le mie più sentite condoglianze”.

Grande dolore e sgomento: così il Porto Robur Costa 2030 apprende la notizia della morte di Giuseppe Brusi. “Da anni – commenta la società – lottava con grande coraggio e grinta con la malattia che lo aveva colpito. Brusi passa alla storia dello sport della nostra città, e in particolare della pallavolo, che ha contribuito a fare grande grazie alle sue conoscenze, le sue capacità di essere sempre un passo davanti agli altri, la sua determinazione e la sua mentalità vincente. E’ stato l’artefice della leggendaria Olimpia Teodora e poi l’ispiratore, insieme al gruppo Ferruzzi, dell’epopea, breve ma vincente, del Messaggero, evoluzione del progetto Porto Ravenna Volley che lui aveva avviato nel 1987 per rilanciare il volley maschile in città. Perché amava le sfide, Giuseppe, e le sapeva vincere.

Mancherà a noi e mancherà alla pallavolo cittadina, che continuava a seguire, prodigo di consigli e anche di qualche critica costruttiva, anche in questi ultimi tempi in cui era minato dalla malattia.

Il Porto Robur Costa 2030 si stringe in un grande abbraccio alla famiglia, a Rina, Barbara e Bianca, le donne della sua vita. Una delegazione del club parteciperà ai funerali”.

Il presidente Roberto Vianello, i tecnici, gli atleti ed il personale del Basket Ravenna si uniscono al cordoglio della famiglia, dei parenti e degli amici per la scomparsa di Giuseppe Brusi, il dirigente che costruì la leggenda dell’Olimpia Teodora e de Il Messaggero Volley.



Il cordoglio del Basket Ravenna: “Un dirigente straordinario ma anche una persona straordinaria. Umile e generoso quanto appassionato e determinato. Mancherai a Rina, a Barbara e a Bianca. Mancherai a tutti. Mancherai a me. Buon viaggio Giuseppe, buon viaggio Beppone”, scrive Giorgio Bottaro.

Su indicazione del presidente federale Manfredi, tutti i campi di pallavolo osserveranno nel weekend un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Brusi.