I moduli sono disponibili sul portale dei servizi online della Bassa Romagna

In queste settimane in tutti i Comuni d’Italia è possibile iscriversi agli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio. Le domande per gli scrutatori sono aperte fino al 30 novembre, mentre quelle per i presidenti di seggio fino al 31 ottobre.

I cittadini dei Comuni della Bassa Romagna interessati possono compilare l’apposito modulo disponibile sul portale dei servizi online dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (https://servizionline.labassaromagna.it), nella sezione dedicata ai servizi elettorali.Gli iscritti all’albo avranno facoltà di candidarsi alla nomina a scrutatore o presidente alle prossime tornate elettorali (la prima prevista in Bassa Romagna sarà per le elezioni comunali ed europee a giugno 2024).