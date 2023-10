È inoltre in programma un incontro con “Demetra Donne in aiuto”

Un laboratorio di uncinetto dal titolo “Filo Rosso – una rosa contro la violenza” è stato organizzato dalle donne pensionate dello Spi-Cgil e dall’Auser di Bagnacavallo in vista della “Camminata in rosso” contro la violenza sulle donne che si terrà il 25 novembre nei comuni della Bassa Romagna.

«Ai partecipanti sarà richiesto di indossare qualcosa di rosso e allora abbiamo pensato insieme ad Auser di dare vita a un laboratorio – spiega Antonella Bezzi dello Spi – per realizzare all’uncinetto rose che saranno distribuite a tutte le persone che interverranno alla “Camminata in rosso”. Chi riceverà il fiore potrà poi lasciare un’offerta da destinare a “Demetra Donne in aiuto”.»

Il laboratorio si tiene presso la sede Auser in via Bedeschi 9 a Bagnacavallo ed è aperto il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina, con due appuntamenti settimanali fino al 23 novembre.

È inoltre in programma un incontro con “Demetra Donne in aiuto” per la presentazione delle attività del centro antiviolenza di Lugo.

Il progetto precede il programma di iniziative coordinato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune previsto a Bagnacavallo e nelle frazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre.

Questi gli orari del laboratorio:

lunedì 14.30-16.30

giovedì 9.30-11.30

Informazioni:

0545 61131 (Cgil Bagnacavallo)

bagnacavallo@auserravenna.it