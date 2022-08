Con l’incarico, affidato all’Università di Parma, saranno analizzate le acque alla ricerca di possibili soluzioni

Il Parco del Loto ha smesso di fiorire. Il problema, sollevato da Andrea Gallamini, erede della famiglia che ha donato il lago pieno di fiori di loto e di altre piante acquatiche al comune, interessa anche l’amministrazione, nonostante le mancate risposte ai continui appelli effettuati negli ultimi due anni, volti ad un suo ripristino.

L’incarico affidato all’Università di Parma

Per questo, con una determina decisa a fine luglio, fra qualche settimana inizieranno i rilevamenti effettuati dal “Dipartimento di scienze chimiche della vita e della sostenibilità ambientale” dell’Università di Parma, incaricata direttamente al fine di procedere alla “caratterizzazione ecologica” del Parco. L’intervento, del costo di quasi 23.000 euro servirà a valutare la qualità dell’acqua del Parco al fine di identificare le problematiche che evidentemente ostacolano la fioritura del loto.

L’intervento dell’Assessore all’ambiente di Lugo Maria Pia Galletti

“Negli ultimi anni il quadro di riferimento è cambiato a partire – spiega l’assessore all’ambiente del Comune, Maria Pia Galletti – “dall’evidente cambiamento climatico in atto. Negli anni poi d si è verificato all’interno del parco un aumento importante della presenza del gambero americano che attacca i rizomi. Non ultimo, dopo una verifica effettuata insieme al Consorzio di Bonifica, abbiamo visto che uno dei canalini che porta l’acqua al lago era semi ostruito. Tutte queste evidenze ci portano a pensare che la mancata fioritura sia da attribuire ad un insieme di concause”. Andrea Gallamini, discendente della famiglia che anni fa ha donato il Lago al Comune, da tempo chiede che vegano effettuati dei controlli e presi dei provvedimenti al fine di ripristinare almeno in parte la fioritura che un tempo faceva sfoggio di oltre 5000 specie acquatiche poi scomparse negli ultimi 25 anni.

Le operazioni di campionamento e gli obiettivi del Comune

“I cambiamenti subiti dal lago ci hanno motivato a cercare il parere di esperti e specialisti del settore. La scelta è ricaduta sull’Università di Parma che – continua l’assessora Galletti – inizierà le analisi dei campioni di acqua prelevati dal lago probabilmente fra settembre e ottobre. La nostra intenzione è di valutare lo stato delle acque per comprendere i motivi che hanno portato ai cambiamenti visibili e quindi intervenire. Noi – sottolinea – cercheremo di fare in modo che il parco di riequilibrio ecologico che circonda il lago ed il lago stesso possano convivere nel miglior modo possibile tenendo conto che il loto, rispetto alle caratteristiche del nostro ambiente, non rappresenta una specie autoctona. Per questo mi piacerebbe poter valorizzare e far confluire nel parco anche specie più caratteristiche del nostro territorio. Spero quindi di riuscire a coniugare tutte le varie esigenze”. Gallamini negli anni, si è reso disponibile ad offrire le sue competenze per salvare la fioritura del loto. “Sicuramente riprenderò i contatti con lui – aggiunge l’assessora. “Sicuramente c’è molta nostalgia rispetto a quello che era il lago quando apparteneva alla famiglia Gallamini. Purtroppo però dobbiamo fare i conti con quello che c’è adesso, frutto dei cambiamenti avvenuti nel frattempo. I risultati che arriveranno dalle analisi fatte dall’Università di Parma ci serviranno per fare delle scelte”.