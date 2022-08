Le associazioni ambientaliste protestano contro una delibera regionale, nata per l’affidamento in concessione dell’attività di cattura. Nel testo non si parla di abbattere i daini, ma la paura è che possano essere ad allevamenti di carne

Come riportato da diverse associazioni, la Regione Emilia-Romagna e il Parco del Delta del Po hanno pubblicato una delibera per “operatori economici del mercato di riferimento” per l’affidamento in concessione delle attività di cattura e delocalizzazione degli esemplari di daino (Dama dama) presenti nel territorio del Parco nelle Pinete di Classe e di Volano.

Negli ultimi giorni sta quindi montando la protesta ambientalista, nata dalla Rete a tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano, che ha lanciato una raccolta firme per abolire la delibera regionale stessa, con i volontari presenti martedì 30 agosto e giovedì 1 settembre, dalle 17 alle 21 circa, presso l’Arena del Sole a Lido di Classe.

Oggi la protesta è stata poi rilanciata da Ravenna in Comune e Italia Nostra Ravenna. Quest’ultima riporta come nella determina sia citato espressamente un regolamento regionale per cui: “i capi abbattuti (…) possono essere destinati al consumo umano”. Inoltre, viene specificato che: “il valore della carne di daino, in Italia, varia tra 4,00 €/Kg per i maschi e 4,30 €/Kg per le femmine e i giovani dell’anno; il peso medio utile degli esemplari, tolte la pelle, la testa e la parte bassa delle zampe, è di circa 25 Kg per i maschi e 20 Kg per le femmine e i giovani dell’anno; il valore complessivo dei capi presenti, quindi, è di poco superiore ai 100.000,00 euro; ragionevolmente, non sarà possibile catturare più di 300 esemplari all’anno nei tre anni di concessione, per complessivi 900 capi ed un valore, quindi, di circa 83.700,00 euro, ossia 27.900,00 euro/anno”.

Ravenna in Comune segnala come da parte della Regione fosse stato “più volte garantito dell’intenzione di non operare in forme cruente quella che sarà una vera e propria eradicazione, come invece già tentato in passato, bensì agendo, come da titolo del bando, per la delocalizzazione degli animali. Non può che destare apprensione, dunque, leggere sul bando stesso che il valore attribuito alla concessione (per la quale il concessionario dovrà proporre lui stesso l’ammontare del canone) è stato commisurato in Euro 83.700,00 oltre all’IVA (a decorrere dall’anno 2023) derivante dalla stima degli introiti dell’attività”.

“Non si trova nel bando – sottolinea Ravenna in Comune – alcuna spiegazione del perché un’attività che si dichiara incruenta sia poi valutata in base al prezzo della carne macellata degli esemplari eradicati”, e il sospetto che allarma gli ambientalisti è che gli esemplari catturati possano poi essere venduti ad allevamenti di carne o macelli. Da qui la protesta contro una delibera che non parla invece specificatamente di abbattimento dei daini.

Nel frattempo, è in arrivo anche un’interrogazione della Consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto).