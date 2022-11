Pochi giorni fa, due covate sono venute alla luce allo “stato brado” nel parco più “particolare” del territorio

Tanti pulcini guidati dalle due mamme chiocce in giro per il Parco. Una scena che ricorda le aie di una volta, quando in ogni cortile circolavano libere le galline intente a beccheggiare. Ora quell’immagine è tornata a vivere al Parco Pertini di Cotignola, l’oasi verde più particolare del territorio in cui è possibile ammirare gli animali tenuti in libertà.

Le particolarità del Parco Pertini dove i galli dormono ancora sugli alberi

Galline, galli, conigli, tacchini, capre, cigni, pavoni e oche. Sorvegliati da Tommaso, l’oca “guardiana” che, con la fidanzata, veglia su tutti gli abitanti del parco, gli animali vivono rispettando le loro abitudini. Come nel caso dei galli che, alla sera, dormono appollaiati sugli alberi. Uno spettacolo da vedere e da far vedere soprattutto ai bambini abituati ad altri tipi di polli, confezionati nei frigoriferi dei supermercati.

Gli ultimi ritrovamenti, fra pulcini e conigli

Così, pochi giorni fa, due chiocce hanno fatto schiudere diverse uova, dalle quali sono nati altrettanti pulcini. Un piccolo miracolo accanto a quelli che ogni giorno si verificano grazie al lavoro continuo dei volontari dell’Enpa, pronti ad intervenire, come nel caso del coniglietto, portato di recente da una signora dopo averlo trovato in bocca ad un gatto. Il coniglietto, in buono stato, è ora ospite di Elio Geminiani, Presidente Enpa di Lugo che, ogni giorno, si reca al parco per sfamare gli animali ed occuparsi della loro assistenza.