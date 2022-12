Il progetto, partito nel 2021, fornisce ripari diversi in base alle diverse specie a cui sono destinati. Per offrire riparo e per stimolare la nidificazione

Un condomio per i passerotti e tante altre casette singole per le varie tipologie di uccelli selvatici tipici del territorio. A sistemarli sugli alberi del Parco Pertini di Cotignola ci hanno pensato anche per quest’anno l’Enpa insieme a Villaggio Natura che, a Lugo in via Acquacalda, si occupa della vendita di alimenti e articoli per animali. L’iniziativa, che nelle intenzioni dei promotori potrebbe diventare un progetto pilota, è già al secondo anno di sperimentazione.

Gli obiettivi del progetto

“Ne parlavamo da tempo – spiegano Elio Geminiani, responsabile Enpa ed Enrico Pezzi, titolare di Villaggio Natura. “Sono tante le specie in difficoltà per la mancanza di spazi dedicati alla nidificazione. Alcune di loro riescono a trovare soluzioni alternative, come la cinciallegra che nidifica anche nelle cassette della posta. Per altre diventa più difficile. I passeri ad esempio – continuano – sono praticamente spariti”. Enpa e Villaggio Natura hanno così deciso di agire realizzando e distribuendo a all’interno del Parco una trentina di nidi, diversi per dimensioni, forma e apertura in base alle esigenze di nidificazione delle diverse specie a cui sono destinate, cinciallegre, cincie, passeri, scriccioli, verdoni, fringuelli, picchi, merli e pettirossi.

Tutti devono contribuire a fornire un riparo

Gli stessi nidi sono stati già ridistribuiti anche quest’anno, per anticipare l’arrivo del grande freddo. Il percorso dei nidi è segnalato dai cartelli distribuiti nei quali è condensata l’essenza del progetto e le sue caratteristiche. Accanto ad ogni riparo è stato sistemato anche una sorta di contenitore a rete dal quale gli uccelli possono prendere il cibo. “Contrariamente a quanto si crede – continuano – le briciole di pane e biscotti non sono alimenti adeguati per gli uccellini perchè non vengono assimilati pur dando un senso di sazietà. E’ quindi importante che anche le persone disposte ad aiutare gli uccelli, dando loro del cibo, usino gli alimenti giusti come semi e granaglie”. Le speranze dei promotori è che sull’esempio di quanto sta capitando nell’oasi verde di Parco Pertini, eccellenza del territorio per la sua ampia biodiversità, anche i cittadini contribuiscano ad offrire dei ripari tranquilli agli uccellini in cerca di nido.