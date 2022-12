Sono disponibili dal 27 dicembre per le utenze della zona Sud- Est della città dove la raccolta domiciliare è partita lo scorso 21 novembre

Per le utenze della zona Sud- Est di Ravenna (Stadio, Viale Alberti, Galilei, Po, Cesarea, Poggi, Darsena e Gulli) ancora sprovvisti del kit di raccolta (composto dal calendario con le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori), da lunedì 27 dicembre sarà possibile ritirarli presso le stazioni ecologiche del territorio comunale. Qui è possibile anche richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia).

La riorganizzazione porta a porta nella zona Sud-Est, che interessa 20 mila utenze ed è partita il 21 novembre scorso, ha l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata, il cui trend è in crescita, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente.

Assieme all’avvio del nuovo sistema c’è una grande novità nella raccolta: le lattine andranno assieme alla plastica, mentre il vetro andrà separato a parte.

Indirizzi e orari delle stazioni ecologiche del Comune di Ravenna

Di seguito gli indirizzi e gli orari di apertura delle stazioni ecologiche del territorio comunale:

Ravenna Nord – Via Albe Steiner (zona Bassette)

Orario invernale (1.10 -30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 11.30 alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Orario estivo (1.05 -30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 13 alle 19; sabato dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna Sud – Via Don Carlo Sala

Orario invernale (1.10-30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 17.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Orario estivo (1.05 -30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 19; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 7.30 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- Mezzano – Via del Campo Sportivo

Orario annuale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- Roncalceci – Via dello Stagnino

Orario annuale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30 martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30

Ravenna- S. Alberto – Via del Lavoro

Orario annuale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Ravenna- S. Pietro in Vincoli – Via dell’Uva

Orario invernale (1.10 -30.04): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30. alle 12.30.

Orario estivo (1.05 -30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.