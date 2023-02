Programmate opere di riforestazione, di nuova realizzazione e di rifunzionalizzazione, per un costo complessivo 800.000€, finanziati sia dall’amministrazione che dal Pnrr

L’amministrazione comunale di Cervia ha previsto una serie di interventi di valorizzazione per la riqualificazione del parco naturale. Sono state, infatti, programmate diverse opere di riforestazione, di nuova realizzazione e di rifunzionalizzazione, anche a seguito dei danni causati dalla tromba marina del 2019 che ha interessato, in parte, lo stesso parco.

Tra queste misure, con un finanziamento complessivo di 800.000€, ricadono la costruzione sia di nuovi uffici, in sostituzione di quelli esistenti parzialmente danneggiati dalla tromba marina, che di un’aula didattica, e la ristrutturazione del bar/ristorante esistente a servizio del parco.

L’intervento per i nuovi uffici è finanziato dall’amministrazione comunale della città del sale con risorse proprie. per un importo complessivo di 250.000€. Il fabbricato, che ospiterà gli uffici del personale addetto alla gestione del parco e i servizi igienici pubblici, è stato progettato ad alta sostenibilità ambientale e a “nZeb”, energia quasi zero, grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ad un involucro a basso impatto termico. L’ultimazione dei lavori, in corso di attuazione, è prevista entro l’estate.

Inoltre, il parco naturale, per la sua completa valorizzazione, ha ricevuto un finanziamento di 550.000€ dal Pnrr. L’intervento in questione consiste sia nella realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso aula didattica, realizzato con struttura e con rivestimenti in legno, ed inserito nel contesto paesaggistico, in correlazione co nuovo fabbricato ad uso uffici, sia nella ristrutturazione del punto ristoro esistente, dove saranno ampliati gli spazi ad uso cucina e servizi per il personale, mantenendo inalterata l’attuale struttura portante, la quale sarà solo riqualificata sotto il lato energetico, con impianto a fonti di energia rinnovabile. La realizzazione dell’opera, attualmente in corso di progettazione, è prevista nell’autunno.

Il contributo per svolgere l’ultimo intervento descritto fa parte, più specificatamente, del fondo più complessivo di 6.000.000€ del Pnrr, destinato al comparto delle saline e alle pinete. Otre al parco naturale, infatti, comprende il centro visite, la pista ciclabile “Anello del sale”, il museo del governo delle acque, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima, e la realizzazione della torre di avvistamento. L’amministrazione comunale, infatti, ha candidato una serie di progetti, fra cui la riqualificazione dello stesso parco naturale di Cervia, parte del “Parco del delta del Po”, grande comparto ambientale individuato dal Pnrr fra i grandi destinatari di interventi strategici per rilanciare la cultura e il turismo italiani in modo sostenibile ed innovativo. Il progetto, infatti, si propone di potenziare l’attrattività turistica e di contribuire allo sviluppo delle aree del “Parco del delta del Po” attraverso una serie di interventi che, in modo sinergico, valorizzino sia i percorsi turistico naturalistici ed escursionistici, sia il sistema di visita e di accoglienza.

Enrico Mazzolani, assessore del Comune di Cervia, in merito alla serie di interventi di valorizzazione per la riqualificazione del parco naturale previsti dall’amministrazione comunale ella città del sale, si è così espresso: “Grazie ai finanziamenti dell’amministrazione e al Pnrr, abbiamo la possibilità di riqualificare e di valorizzare il nostro parco naturale con un investimento complessivo di 750.000€. L’amministrazione ha cercato di portare avanti, durante il suo mandato, la valorizzazione complessiva del suo patrimonio naturalistico. Abbiamo tesori ambientali unici al mondo, una bellezza che tante altre località ci invidiano, che è parte della nostra storia. Dobbiamo, per questo motivo, prendercene cura, riqualificare e rinnovare le aree che necessitano di intervento, in modo da renderle interamente fruibili al pubblico”, ha concluso Mazzolani.