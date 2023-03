Per l’associazione troppo pesante l’impatto sulla Riserva Naturale della Pineta di Ravenna

Dura presa di posizione dell’Associazione WWF Ravenna ODV contro il progetto del Parco Marittimo, i cui lavori sono in corso a Marina di Ravenna e Punta Marina. Pesante, secondo l’associazione ambientalista l’impatto sulla Riserva Naturale della Pineta di Ravenna.

“Il Comune di Ravenna – scrive il WWF – nel 2022 ha maturato l’intenzione di avanzare un progetto di sistemazione del suo tratto costiero utilizzando i fondi che l’Europa ha destinato all’Italia nel master plan Next Generation UE, declinato dal nostro Paese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed allo scopo ha incaricato alcune Società di elaborare il progetto del ‘Parco Marittimo’; il primo stralcio di tale progetto, approvato dall’amministrazione comunale, è in fase di attuazione, mentre il secondo, già approvato, verrà realizzato nel seguito. Il progetto del Parco Marittimo investe in grande misura le pinete costiere, piantate quale ‘ornamento del litorale e tutela dell’entroterra’, dall’inizio del secolo scorso, a seguito delle lungimiranti leggi volute dal Senatore Luigi Rava, ed istituite nel 1977 in ‘Riserva Naturale dello Stato’; esso ricade inoltre totalmente nell’area protetta del Parco Regionale del Delta del Po, cui compete anche la programmazione territoriale, e nel Sito di Importanza Comunitaria ‘Pineta di Ravenna’”.

“Sono numerosi e complessi per entrambi gli stralci – prosegue la nota diffusa dal WWF –, ed accuratamente descritti nelle relazioni progettuali, che non si trattengono dal riportare nelle numerose pagine quasi tutto quanto è stato scritto sulle pinete negli ultimi cinquanta anni, spesso poi contraddicendolo nelle opere previste: noi evidenziamo qui solo quelli che riteniamo di grande impatto ambientale, cioè tali da non rispettare neppure il dettato comunitario del DNSH (do no significant harm = non produrre nessun danno significativo all’ambiente naturale) che deve condizionare tutto il PNRR. Rimozione di parte del rilevato e della fascia arbustiva che fronteggia la pineta verso mare: questo intervento apre alla penetrazione del vento ed indebolisce la resistenza climatica della pineta, nonché favorisce la percorribilità e forse l’occupazione di spazi nel fronte pineta. Rimozione del sottobosco a Rovo e diradamento di alcune compagini forestali: la rimozione del rovo indebolisce la struttura vegetazionale perché provoca anche la distruzione di alaterni (specie protetta), ginepri, agazzini, filliree, asparagi, ginestrelle, lonicere, pungitopi, rubie, rose, viburni, clematidi, ecc..) che in qualche modo rappresentano la componente veramente naturale, in quanto spontanea, delle pinete litoranee, e che come tale costituisce un elemento di riparo, fondamento di biodiversità, fonte di nutrimento, indicazione di evoluzione e maturazione spontanea e la sua resilienza. Inevitabilmente apre al calpestio diffuso ed all’abbandono di rifiuti; il diradamento di alcune fustaie è azione che, stante anche il drastico cambiamento climatico e la necessità di conservare la grande ricchezza biologica, deve essere ponderata accuratamente ed attuata dal Soggetto istituzionalmente a ciò deputato, cioè il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità che gestisce la Riserva. Realizzazione di piste ciclabili di notevole larghezza -2,5 metri- che, intervallate da aree di sosta e con punti di illuminazione, percorrono longitudinalmente le pinete litoranee che così si aprono ad una frequentazione di massa: ad alcuni questa prospettiva apparirà auspicabile, non a noi, che rimaniamo al dettato del Decreto Ministeriale istitutivo delle Riserve Statali che consente ‘. . l’accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti tecnico amministrativi di gestione e vigilanza, .’; ci riesce difficile immaginare che un flusso incontrollato ed incontrollabile possa configurarsi in una delle categorie descritte nel Decreto. Manufatti e strutture: la previsione di utilizzare, in sostituzione di quelle di cemento, palificazioni ed altri manufatti in materiale legnoso è quella scelta di ‘ingenuo ambientalismo’ che intente ingentilire l’immagine di questo impattante intervento; nei fatti tutto l’intervento prefigura strutture il cui controllo e manu tenzione saranno difficili ed onerosissimi; così questi manufatti, come i pali di legno sottoposti a marcimento o vandalismo, andranno incontro ad un rapido degrado, e saranno troppi per essere tempestivamente riparati”.

In conclusione, per il WWF Ravenna: “L’insieme delle azioni previste nel Parco Marittimo, alcune già in fase attuativa, delineano chiaramente una profonda trasformazione della Riserva Naturale, arrecandovi un danno naturalistico e ambientale che va oltre il solo “danno non significativo” ammesso dalla prescrizione comunitaria. L’esito di questa operazione è di fatto quello di ridefinire la ‘destinazione d’uso’ delle pinete litoranee che passano dalla categoria di ‘riserva naturale’ a quella di ‘area verde attrezzata’. Mentre l’ONU e la Comunità Europea hanno emana to l’indirizzo di sottoporre a tutela in ‘aree protette’ almeno il 30% del territorio (in Italia la percentuale è ora all’incirca all’11 %), nel territorio ravennate il Parco del Delta, con la variante della Stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna, si prepara a ridurre la superficie del parco di 52 ettari, e qui, con questo ‘parco marittimo’, parte dei 700 ettari della Pineta di Stato perderanno in buona misura la loro qualità naturale”.