Ventidue volontari al lavoro alla Pideura nella giornata di domenica

Domenica 19 ventidue volontari hanno completato l’opera di bonifica di una discarica abusiva nei calanchi della Pideura, tra Faenza e Brisighella. In poche ore, armati di guanti, corde e sacchi, la squadra ha rimosso dalle argille azzurre circa 30 sacchi di rifiuti non differenziabili, oltre 250 chilogrammi di rifiuti ingombranti, 25 sacchi di vetro e cinque batterie per auto. In totale il peso dei rifiuti è stato stimato in circa 700 chilogrammi.

L’iniziativa, completamente autogestita, è stata organizzata in condivisione dalle guide di Romagna Sentieri e Zero-Zero MTB Tour e dalle associazioni «Il mondo che vorrei» e Gev – Guardie ecologiche volontarie di Faenza.

Tutti i rifiuti raccolti sono stati differenziati, accantonati a bordo strada e segnalati al gestore, che provvederà alla loro definitiva rimozione. I rifiuti rimossi risalgono con ogni probabilità alla fine degli anni Settanta inizio anni Ottanta, come potuto stimare dalle caratteristiche dei flaconi e di alcuni giocattoli ritrovati.