L’iniziativa promossa dal Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) del Comune nasce per sensibilizzare verso la protezione della specie e del suo habitat

Sabato 1 aprile si svolgerà la Festa della rondine, promossa dal Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) del Comune.

Si tratta di un evento alla sua prima edizione, che ha come scopo quello di diffondere la conoscenza di rondini e rondoni e del loro valore come preziosi componenti della biodiversità, sensibilizzando quindi verso la protezione di queste specie e dei loro habitat.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 16.30 nel circolo ippico La Piallassa, in via Trieste 356/B, a Marina di Ravenna, e saranno presenti autorità comunali, del Parco del Delta del Po e dell’associazione Natour Biowatching.

Tra gli altri è in programma la premiazione di due significative esperienze di tutela e conservazione dei nidi, già individuate per la loro particolare rilevanza: l’esperienza del Camping Reno di Casalborsetti e l’esperienza dello stesso circolo Ippico ospitante.

Dopo i saluti di benvenuto di Francesco Mezzatesta, responsabile dell’Organizzazione Natourbiowatching e di Carla Gasparini, presidente Gruppo Ippico La Piallassa, avrà luogo la premiazione a cura di Aida Morelli, presidente Parco del Delta del Po, Giacomo Costantini, assessore al Turismo, Sport e Aree Naturali, Federica Moschini, assessora ai Diritti degli Animali.

Nel corso della giornata si alterneranno una serie di attività collaterali che riguardano un intervento di pulizia della pinetina a ridosso del Circolo La Piallassa a cura dell’associazione Federcaccia (a partire dalle 8,30); la messa a dimora di piantine in continuità con l’evento Mese dell’Albero in Festa 2022, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie; un laboratorio didattico realizzato dall’associazione Fata Butega; visite guidate (previa registrazione sul posto) a sito di Studio della Rondine, nella scuderia del Circolo Ippico, a cura del gruppo di lavoro STERNA Forlì e Università di Bologna, alla vicina Pallassa Piombonia a cura di Legambiente, all’interno del Circolo Ippico per scoprire e avvicinarsi al mondo dei cavalli a cura dei soci del Circolo Ippico.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi inviare entro giovedì 30 marzo una mail all’indirizzo prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it, indicando il nominativo, il numero di partecipanti (in caso di gruppo o famiglia) e un riferimento telefonico.