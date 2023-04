Incontro con Stefano Mazzoni il 14 aprile alla parrocchia di San Simone e Giuda

Il Gruppo “Parliamone” dell’Unità pastorale “San Simone e Giuda e San Pier Damiano” organizza un incontro dal titolo: “Geologia ed evoluzione del territorio a Ravenna e dintorni: un ambiente in movimento da milioni di anni ad oggi”. L’incontro avrà come relatore il geologo Stefano Mazzoni e si terrà venerdì 14 aprile nel Salone Boicelli, in Via Antica Milizia 54, alle ore 20.45. L’accesso è libero.

Come si legge nella presentazione dell’iniziativa, “Rocce e sedimenti raccontano in sè gli ambienti in cui si sono formati. La Terra è un immenso registratore in continuo movimento ed è possibile leggerne la storia attraverso le rocce depositatesi nei milioni di anni. Dove ora c’è Ravenna si sono susseguite catene montuose, deserti, mari profondi, saline, lagune e aree agricole. Animali e piante che hanno colonizzato queste aree sono cambiati nel tempo.

L’interazione tra movimenti profondi, variazioni climatiche, eventi antropici hanno modellato e modellano il territorio ancora oggi. Attraverso analisi del territorio superficiale, del sottosuolo, dei sondaggi, dei documenti (per il periodo storico), è possibile aprire finestre sul passato. Un lungo viaggio dalla formazione del nostro pianeta, da epoche dove l’essere umano ancora non era comparso, attraverso l’era dei grandi Sauri, passando dai periodi storici più importanti per Ravenna, fino ad oggi, ci mostrerà la storia nascosta del nostro territorio…

Perché non tutto ciò che vediamo oggi è sempre stato tale”.

Per ogni informazione chiamare la segreteria parrocchiale al numero 0544-470345 oppure scrivere a salesiani.ra@libero.it