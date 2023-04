Un colpo di coda dell’inverno che, con l’arrivo delle precipitazioni, mette in sicurezza sia i raccolti primaverili che le coltivazioni in campo di molte aziende agricole, a rischio dopo tanta siccità

Nel commentare positivamente l’arrivo dell’ultima perturbazione con pioggia e il ritorno della neve in montagna, Coldiretti, in una nota, ha affermato come l’arrivo delle precipitazioni sia importante per salvare sia le semine primaverili di mais, di girasole, di soia e di riso, sia le coltivazioni in campo di circa 300.000 aziende agricole messe a rischio dopo un lungo periodo di siccità. Un colpo di coda dell’inverno che, dal punto di vista climatologico, ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,21° la media storica, prosegue la nota. L’anomalia, però, è addirittura di 1,38° in più al nord, sulla base delle elaborazioni di Coldiretti su dati “Isac-Cnr”, ente che rileva, dal 1800, le temperature in Italia.

In difficoltà, prosegue la nota dell’associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, sono anche le colture autunnali come il frumento, l’orzo, l’erba medica e le altre foraggere, che soffrono la prolungata siccità. Siccità i cui effetti sono evidenti nei grandi laghi del Nord, col livello del lago di Garda crollato a 46 centimetri, sfiorando il minimo storico del periodo registrato settant’anni fa, con un riempimento poco oltre il 36%. Il lago di Como, invece, è pieno solo al 23%; il lago d’Iseo è riempito al 26%; mentre, il lago Maggiore, resiste al 45%. Ancora, il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca, paese in provincia di Pavia, è a -3,5 metri, con le sponde ridotte a spiagge di sabbia come non accadeva da decenni.

Se pioggia e neve sono, dunque, attese per ripristinare le scorte idriche in laghi, in fiumi, in terreni e in montagne, i forti temporali con precipitazioni violente, soprattutto se accompagnati, da grandine, rischiano di provocare sia danni irreparabili alle coltivazioni e ai frutteti, sia frane e smottamenti, in quanto i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e che tende ad allontanarsi per scorrimento, continua la nota di Coldiretti. Un rischio per la produzione agricola nazionale, dopo che il brusco abbassamento delle temperature notturne, con gelate tardive, dei giorni scorsi al centro-nord ha colpito duramente le coltivazioni, provocando danni a macchia di leopardo, fino al 70%, a gemme e a piccoli frutti sugli alberi di susine, di ciliegie, di albicocche e di pesche, ma anche su meli, su peri, su kiwi e su vigneti già in fase avanzata di vegetazione.

I raccolti, prosegue la nota dell’associazione, sono sempre più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici che, nell’ultimo ann,o hanno causato danni per oltre 6.000.000.0000€ all’agricoltura italiana. L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, di sfasamenti stagionali, di precipitazioni brevi ed intense e di rapidi passaggi dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi, facendo registrare sia perdite della produzione agricola nazionale, sia danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne, conclude la nota di Coldiretti. ​