Venerdì 28 aprile, con ritrovo alle 15.30 al parco del Tondo, gli studenti della sezione professionale IPSIA E. Manfredi del Polo Tecnico Professionale di Lugo invitano a un’iniziativa pensata e organizzata con l’obiettivo di prendersi cura dei beni comuni.

“Puliamo Lugo”, organizzata con la collaborazione del Comune, di Hera e dell’Associazione Parco delle Lavandaie, è un momento di cittadinanza attiva per ripulire da rifiuti abbandonati le strade, le piazze, gli angoli più nascosti della città e le aree verdi. L’iniziativa sarà realizzata dividendosi in gruppi di lavoro che raccoglieranno i rifiuti grazie al materiale fornito da Hera. Per gli studenti questo momento è “finalizzato alla crescita del senso civico, all’educazione e alla formazione. Ovvero: vuol dire far crescere i cittadini che si prenderanno sempre più cura della propria città”.

L’appuntamento è aperto a tutti: donne, uomini, giovani, meno giovani e famiglie che vogliano portare i propri bambini per aumentare la loro sensibilità sui beni comuni. Al termine, verso le 18, ci si ritroverà al parco delle Lavandaie per un momento conviviale.