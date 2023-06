Da Marina a Lido di Savio torna possibile fare il bagno. Resta il divieto a Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti

L’esito degli ultimi controlli effettuati da Arpae in relazione alla balneabilità delle acque dei lidi ravennati, temporaneamente vietata l’altro ieri, mercoledì 31 maggio, in diversi punti a causa delle conseguenze della recente alluvione, restituisce un quadro in miglioramento.

Da Marina di Ravenna (compresa) andando verso sud fino a Lido di Savio (compreso) le acque sono balneabili tutte. Viene quindi revocato il divieto per Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante. Quello per la Bassona era già stato revocato ieri, mentre le acque prospicienti la spiaggia libera sud di Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio non erano state oggetto di divieto in quanto i valori erano risultati nella norma fin dal primo controllo.

Nella parte nord della costa permane il divieto a Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti (tratto cento metri a nord dalla foce del canale Destra Reno) mentre viene revocato nel tratto di mare 200 metri a sud del confine del poligono di tiro di Foce Reno.

“Continuano a migliorare le condizioni dell’acqua delle spiagge della riviera ravennate – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – siamo fiduciosi che entro pochi giorni potremmo recuperare totalmente la balneabilità; Ravenna, le sue spiagge e i suoi operatori sono già pronti per la stagione estiva e per accogliere i turisti con un’altissima qualità dei servizi e con la proverbiale accoglienza. Il quotidiano monitoraggio delle acque che stiamo effettuando è la dimostrazione di quanto ci stia a cuore la qualità della nostra offerta turistica e balneare”.

Divieto revocato anche a Cervia e Milano Marittima

Arpae ha comunicato inoltre che, a seguito di nuovi controlli, sono tornate balneabili le acque nei tratti del canale di Cervia e Milano Marittima (tratto a nord del porto canale e tratto sud del porto marina di Cervia). Le acque di Cervia sono in ottimo stato.