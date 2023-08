Il presidio al nido continuerà ancora qualche giorno per monitorare le ultime 10 uova rimaste

La scorsa notte, 22 agosto, tanta emozione per la schiusa del nido tartaruga marina Caretta caretta di Milano Marittima dove sono nate 81 tartarughe che si sono avviate, assistite dai biologi, verso il mare.

Le uova erano state deposte fra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari lo scorso 24 giugno poi subito spostate in spiaggia libera e presidiate h24 da volontari dei Cestha e TAO: “Un grande successo per la schiusa del nido di tartaruga marina Caretta caretta di Milano Marittima” commenta TAO che prosegeue: “La scorsa notte, 22 agosto, ben 81 delle 91 tartarughe sono nate, in un evento di schiusa rapido e sincronizzato!

Le incognite erano tante per questo primo nido in Emilia-Romagna, in una zona molto a nord rispetto alle classiche zone di nidificazione. Inoltre, il nido era stato rilocato dai nostri biologi per garantire una maggiore sicurezza e tutela delle tartarughe, una delicata operazione che ha certamente contribuito all’ottimo successo di schiusa.

Dopo i primi rilievi scientifici, le neonate, tutte vitali e in forze, sono state assicurate velocemente al mare.

Molti i curiosi che hanno assistito alla schiusa rispettando le indicazioni e i cordoni di sicurezza dei volontari, rendendo il momento ancora più magico nel pieno rispetto della natura.

Il presidio al nido continuerà ancora qualche giorno per monitorare le ultime 10 uova rimaste.

Un grande ringraziamento va ai volontari che hanno reso tutto ciò possibile, al @parcodeltapo , al @comunecervia, alla capitaneria di Porto di Cervia e a @discovercervia per il supporto e costante coordinamento durante questo periodo” conclude Turtles of the Adriatic Organization.