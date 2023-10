Dialogo con il sindaco Michele de Pascale sul tema “Cambiamenti climatici: cosa sta succedendo e quali soluzioni per Ravenna”

“Cambiamenti climatici: cosa sta succedendo e quali soluzioni per Ravenna” è il titolo di una conversazione pubblica tra Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e giornalista scientifico, e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, in programma mercoledì 11 ottobre alle 21 al teatro Rasi (via di Roma 39).

Il dibattito sarà introdotto dall’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e sarà possibile seguire l’evento anche attraverso le pagine facebook del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il canale Youtube del Comune di Ravenna.

L’iniziativa fa parte della “Campagna partecipata di sensibilizzazione sull’adattamento ai cambiamenti climatici, la percezione del rischio e la diffusione di comportamenti resilienti” nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano finanziato dal ministero per la Transizione ecologica” e si inserisce nella Settimana nazionale della Protezione civile.