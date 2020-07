Portati al Bufalini di Cesena.

Questa mattina, lunedì 20 luglio 2020, a Bizzuno nel lughese, due ragazzi minorenni sono stati protagonisti di un drammatico incidente stradale.

Dalle prime informazioni pare che i due stessero percorrendo via Quarantola in direzione di marcia Fusginano-Lugo; davanti a loro percorreva la stessa strada e nella medesima direzione una Fiat Multipla la quale avrebbe cominciato una svolta a sinistra. Il ragazzo alla guida della moto, probabilmente non accorgendosi dell’intenzione di svolta dell’auto davanti a loro, avrebbe tentato il sorpasso finendo per schiantarsi contro la fiancata della Multipla.

I due giovani sono volati nel fosso, mentre il mezzo è finito nei campi.

Il terribile schianto è costato ferite gravissime ai due: ad avere la peggio pare essere stato il ragazzo, ma anche le condizioni della giovane destano preoccupazione.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con due ambulanze, un’auto con il medico a bordo e l’elicottero da Bologna, che ha trasportato i giovani all’ospedale Bufalini di Cesena.