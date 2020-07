Con codice di massima gravità.

Questa mattina, martedì 28 luglio 2020, attorno alle 10, un anziano stava conducendo la sua Fiat Panda su via San Vitale a Russi, in direzione di marcia da Ravenna verso Bologna quando, per cause ancora in fase d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto finendo nel fosso adiacente alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: i sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica e i Vigili del fuoco.

L’anziano è stato trasportato in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Sul posto la Polizia locale di Russi.