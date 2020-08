Quello in vicolo degli Ariani riporta la scritta “Già vicolo dei Teatrini” anziché “Teatini”.

Nella giornata di ieri, sabato 1 agosto 2020, sono state inaugurate le nuove targhe toponomastiche in mosaico nel centro storico di Ravenna, ma da un cittadino è giunta la segnalazione di un refuso presente in una di esse: quella presente in vicolo degli Ariani.

Il cittadino sottolinea infatti come il cartello riporti la scritta “Via degli Ariani. Già vicolo dei Teatrini”, mentre in realtà dovrebbe essere “Già vicolo dei Teatini”.

La targa dovrà quindi essere corretta e riposizionata.