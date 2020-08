A Faenza

Nel primo pomeriggio di oggi, 6 agosto 2020, alle 14,30 si è verificato un grave incidente sul lavoro in un’azienda a Faenza in via Lega.

Dalle prime informazioni pare che il lavoratore sia rimasto con un arto incastrato: sul posto si sono precipitati i soccorsi con un’automedicalizzata e un’ambulanza che ha provveduto a trasportare il ferito con codice di massima gravità all’ospedale di Faenza.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.