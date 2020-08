Con codice di massima gravità

Questa mattina, 11 agosto 2020, a Casalborsetti un motociclista stava percorrendo la statale Romea in direzione di marcia da Venezia verso Ravenna quando, durante un sorpasso, è finito per scontrarsi con un furgoncino ed è volato nel fosso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il centauro al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena in elimedica con codice di massima gravità.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia.