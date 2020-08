L’incidente è avvenuto in via Graziola, l’uomo rimasto ferito viaggiava su uno scooter colpito da un’auto che svoltava nel parcheggio del Pala Cattani

Paura per un 44enne di Faenza che questa mattina in sella al suo scooter stava percorrendo via Graziola da via Sant’Orsola verso viale Risorgimento. Dalla direzione opposta stava provenendo un suv dell’Audi con a bordo una coppia, al volante un uomo 74enne. L’Audi ha iniziato una svolta alla sua sinistra per entrare nell’area del parcheggio affianco all’impianto sportivo del Pala Cattani. Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono entrati in collisione. Dopo la telefonata al 118 sul posto un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. Il conducente dello scooter è stato accompagnato all’ospedale di Faenza per essere sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.