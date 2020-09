Il Comune stanza 140mila euro per l’anno scolastico 2020/2021. On line il piano del trasporto scolastico

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Ravenna stanzierà 140mila euro affinché sia possibile rendere completamente gratuito il servizio di trasporto scolastico gestito dallo stesso. È previsto che la relativa delibera sia adottata nella prima seduta utile della giunta comunale.

Al servizio di trasporto scolastico sono iscritti 602 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie dai 6 ai 14 anni (221 delle elementari e 381 delle medie) per un totale di 514 famiglie. Il costo medio dell’abbonamento annuale, calcolato sulla base del numero di iscritti e della distribuzione Isee 2019/2020, è di 244 euro.

Si tratta di una delle numerose misure straordinarie di sollievo finanziario decise dal Comune in questi mesi, a sostegno delle famiglie e delle categorie nei confronti delle quali le conseguenze della diffusione del Coronavirus hanno pesato maggiormente. In particolare con questo provvedimento si intende sia sostenere appunto le famiglie che dare continuità ad un modello di mobilità sostenibile quale quello del pieno utilizzo dei mezzi pubblici in alternativa a quelli privati.

Le scuole elementari e medie complessivamente servite sono 19 (12 elementari e 7 medie); le linee complessivamente effettuate sono 67: 26 all’andata, 25 al ritorno nella fascia oraria del pranzo e 16 al ritorno nel pomeriggio.

Si ricorda che per gli under 14 che non sono iscritti al servizio di trasporto scolastico del Comune di Ravenna ma utilizzano i servizi urbani di trasporto pubblico e i servizi extraurbani su bus e ferroviari su rete regionale, la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione risorse che consentono loro l’accesso gratuito.

A questo link il piano del trasporto scolastico del Comune di Ravenna e le linee guida: http://bit.ly/piano-traspscol-comra