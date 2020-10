Il pregiudicato, un 41enne di nazionalità nigeriana, è stato condotto alla Casa Circondariale per l’espiazione della pena

La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne di nazionalità nigeriana per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate, danneggiamento aggravato.

Nel giugno del 2016, a Roma, venne arrestato, in flagranza di reato, per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate, danneggiamento aggravato. In seguito all’arresto è stato riconosciuto colpevole dei reati contestatigli e condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento della multa di 4600 euro.

Divenuta definitiva la condanna ed esperiti i ricorsi in Appello e in Cassazione, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Repubblica di Roma ha emesso il dispositivo di carcerazione nei confronti del 41enne. Nella mattinata di mercoledì l’uomo è stato rintracciato in città dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna che, dopo le formalità di legge, lo hanno condotto alla Casa Circondariale per l’espiazione della pena.